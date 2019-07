SuperLega

venerdì 12 luglio 2019

Anche per Nicola Daldello arriva la riconferma

La sessione estiva 2019 del mercato di Trentino Volley continua a riservare conferme, non solo per quanto riguarda lo starting six ma anche per quel che concerne i giocatori a supporto della formazione titolare. Dopo il libero Carlo De Angelis, anche Nicola Daldello ha infatti trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale di un anno con il Club di via Trener. Sarà ancora una volta il trentaseienne alzatore di scuola Sisley l’alternativa a Simone Giannelli in cabina di regia. Nella prima stagione trascorsa a Trento Daldello ha dimostrato coi fatti di poter offrire un contributo importante al gruppo e di sapersi far trovare pronto quando chiamato in causa da Angelo Lorenzetti; peculiarità distintive, che la Società aveva intuito già dodici mesi fa prelevandolo da Milano.

«Daldello è un professionista serio ed un grande lavoratore. – ha affermato il Presidente Diego Mosna - Con il suo modo di porsi e di allenarsi in palestra ha contribuito in maniera importante alla crescita del gruppo. Siamo particolarmente contenti che possa continuare ad offrire il suo contributo alla nostra causa».

«Rinnovare il contratto con un top team come Trentino Volley per me è innanzitutto un motivo di grande orgoglio, perché vuol dire che Società e staff hanno apprezzato quello che ho fatto nella precedente stagione. – ha spiegato Nicola Daldello - Sono molto contento di poter continuare a lavorare a Trento, dove ci si trova davvero in una situazione ideale per giocare a pallavolo ad alto livello. Al tempo stesso sono felice che la dirigenza abbia confermato anche la maggior parte degli effettivi della rosa della scorsa stagione, perché siamo diventati in fretta un grande gruppo e potremo iniziare il campionato ad un livello più alto rispetto ad un anno fa. Il mio ruolo all’interno di questa squadra è chiaro e mi piace; Giannelli non ha bisogno di consigli perché già esperto di suo, ma se posso rendermi utile lo farò sempre molto volentieri. Conosco bene anche Cebulj, uno dei pochi volti nuovi del roster, per aver condiviso con lui una stagione a Milano; Klemen è dotato di grandissimo talento: non gli manca nulla per emergere e spero che a Trento possa compiere il salto di qualità definitivo».





La scheda

Nato a Treviso, il 6 maggio 1983185 cm, ruolo palleggiatore1999/03 Sisley Treviso giov. e B22003/04 Lae Electronic Oderzo B12004/05 Lae Electronic Oderzo B12005/06 Lae Electronic Oderzo B12006/07 Blue City Trento B12007/08 Framasil Cucine Pineto A22008/09 Pallavolo Bedizzole B12009/10 Volley Correggio B12010/11 Cortona Volley B12011/12 Sir Safety Perugia A22012/13 Sir Safety Perugia A12013/14 Globo Banca Popolare del Frusinate Sora A22014/15 Altotevere Città di Castello – Sansepolcro SuperLega2015/16 Gi Group Monza SuperLega2016/17 Gi Group Monza SuperLega2017/18 Revivre Milano SuperLega2018/19 Itas Trentino SuperLega2019/20 Itas Trentino SuperLega1 Mondiale per Club (2018)1 CEV Cup (2019)1 Campionato Italiano Serie A2 (2012)3 Campionati Italiani Under 20 (2001, 2002, 2003)1 Campionato Italiano Serie B1 (2011)Esordio il 28/10/2018 (Perugia-Trento 3-1)15 presenze (15 nel 2018/19)1 punto (1 nel 2018/19)