A2 Femminile

domenica 14 luglio 2019

VOLLEY

Diana Giometti completa il roster della Delta Informatica

È Diana Giometti l’ultimo tassello della Delta Informatica Trentino che si appresta a vivere da protagonista la stagione 2019/2020. Classe 1996, nata in Bielorussia (paese di nascita della madre), ma cresciuta a Torrita Tiberina e maturata pallavolisticamente in uno dei settori giovanili più illustri di Italia come il Volleyrò Casal de Pazzi, la Giometti andrà a completare il reparto dei posti-4 a disposizione di Matteo Bertini. Diana è reduce dal suo primo campionato di serie A2 in cui ha difeso i colori dell’Hermaea Olbia, dove si è ritagliata il proprio spazio in quasi tutte le partite giocate dalla formazione sarda. Precedentemente la Giometti – che è anche un'ottima giocatrice di beach volley tanto da aver vestito la maglia azzurra ai Campionati Mondiali portoghesi Under 19 del 2014 - ha militato per diverse stagioni in serie B1, vestendo le casacche di più società, da Ostia a Rimini fino a Cuneo, Verona e Pisogne. La schiacciatrice romana - che sta completando il suo percorso universitario con la laurea in Economia a Bologna, recentemente ha vinto la prestigiosa fascia al concorso di bellezza di Miss Mondo Lazio e, successivamente, ha concesso il bis vincendo il titolo di Miss Mondo Sport alle finali nazionali di Gallipoli.

«Tante giocatrici mi hanno parlato molto bene di Trento, descrivendomela come una società solida, seria e con le idee molto chiare – spiega Diana Giometti - Non ho mai avuto la fortuna di giocare a Trento, se non in un'amichevole disputata qualche anno fa. Il livello, a partire dall’allenamento, sarà molto alto, spero di crescere il più possibile e di poter offrire il mio contributo. Conosco già D’Odorico, Fondriest e Melli, mentre mister Bertini lo ho affrontato da avversario quando giocavo a Rimini e Ostia: ha un curriculum importante e per me sarà un ulteriore stimolo poter essere allenata da un tecnico come lui. Quest’anno ad Olbia ho giocato abbastanza frequentemente e individualmente è stato un anno positivo; non posso essere altrettanto felice, però, per l’esito finale del campionato vista la retrocessione della squadra ma ora questa rabbia mi invoglia a lavorare ancora più duramente per riscattarmi immediatamente. Passare da un’isola e dal mare sardo alle montagne del Trentino sarà divertente, ma mi sono già documentata sui paesaggi trentini e ne sono rimasta incantata».

La scheda

Luogo di nascita: BielorussiaData di nascita: 15 agosto 1996Ruolo: schiacciatriceAltezza: 181 cm2019/2020 Delta Informatica Trentino A22018/2019 Hermaea Olbia A22017/2018 Volley Pisogne B12016/2017 Arena Verona B1gen.2016 Granda Cuneo B12015/gen.2016 Riviera Rimini B12014/2015 Ostia Volley B12013/2014 Agil Trecate B22009/2013 Volleyrò Casal de Pazzi