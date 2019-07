SuperLega

lunedì 15 luglio 2019

VOLLEY

Codarin in maglia Itas Trentino anche nella prossima stagione

L’ultima settimana del Volley Mercato 2019 si apre con l’ennesima conferma in casa Trentino Volley. A rinnovare il contratto con il Club di via Trener nelle ultime ore è stato infatti Lorenzo Codarin, che ha firmato un accordo annuale e vestirà quindi la maglia dell’Itas Trentino almeno sino al 2020.

Il centrale di origine friulana, entrato nel Settore Giovanile di Trento nel 2011, quando non aveva ancora compiuto quindici anni, si è guadagnato la permanenza in gialloblù grazie ad una prima stagione in SuperLega di assoluto livello. Attento a muro, efficace in primo tempo ed insidioso in battuta, Codarin si è sempre fatto trovare pronto quando Lorenzetti lo ha chiamato in causa, vivendo da protagonista il girone di ritorno di regular season 2018/19 e la fase finale della 2019 CEV Cup.



«La conferma di Codarin era l’ultimo tassello che ancora mancava per completare il roster 2019/20 – ha spiegato il Presidente Diego Mosna. - Sono contento del suo rinnovo, soprattutto perché si tratta di un giovane cresciuto nel nostro vivaio, che ha dimostrato nell’ultima stagione di poter dire la sua non solo in allenamento, ma anche in partita. Mi auguro possa offrirci un contributo sempre maggiore».

«Il mio sogno continua. – ha spiegato Lorenzo Codarin - Giocare con la maglia di Trentino Volley per me rappresenta il massimo. Sono cresciuto nel Settore Giovanile di questo Club e quindi so bene quanto valga approdare in prima squadra come mi è successo nella passata stagione. Proseguire il mio percorso di crescita con Lorenzetti come allenatore è sicuramente una delle migliori cose che mi potessero succedere; mi ritengo molto fortunato, anche perché nella scorsa stagione ho trovato più spazio in campo di quanto immaginassi».





La scheda

Nato a Palmanova (Udine), il 3 settembre 1996200 cm, ruolo centrale2007/08 CBA Volley Talmasson giov.2008/11 Volleybass Udine giov.2011/12 Trentino Volley giov. e C2012/13 Trentino Volley giov. e B22013/14 Trentino Volley giov. e B12014/15 Trentino Volley giov. e B12015/16 Volley Potentino Potenza Picena A22016/17 GoldenPlast Potenza Picena A22017/18 Centrale del Latte Mc Donald’s Brescia A22018/19 Itas Trentino SuperLega2019/20 Itas SuperLega SuperLega1 Mondiale per Club (2018)1 CEV Cup (2019)2 Junior League (2014, 2015)2 Campionati Italiani Under 19 (2014, 2015)1 Campionato Italiano Under 17 (2013)1 Campionato Italiano Under 16 (2012)1 Trofeo delle Regioni (2012)Seconda stagione in prima squadraEsordio il 7/10/2018 (Modena-Trento 3-2)25 presenze (25 nel 2018/19)88 punti (88 nel 2018/19)