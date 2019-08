SuperLega

sabato 3 agosto 2019

VOLLEY

Prelazione chiusa, già 1.452 tessere sottoscritte dai tifosi

Sono 1.452 le tessere sottoscritte dai tifosi al termine del periodo di prelazione della Campagna Abbonamenti 2019/20. Ancora una volta il pubblico gialloblù non ha fatto mancare il proprio supporto, dimostrando già nel periodo estivo uno straordinario affetto ed entusiasmo in vista del prossimo campionato.

Nella stagione che inizierà a fine ottobre, Trentino Volley festeggerà il ventesimo anno di attività; un traguardo che verrà celebrato già a partire dalla tradizionale serata di presentazione della nuova squadra alla città, che si proporrà come un momento di grande aggregazione e spettacolo a pochi giorni dall’esordio in SuperLega.

Da sabato 3 agosto, direttamente al link www.trentinovolley.it/abbonationline, e poi da lunedì 5 agosto presso la sede di Trentino Volley in via Trener 2 a Trento sarà possibile acquistare qualsiasi tipo di abbonamento, compresi quelli relativi ai posti sui cui non è stato esercitato il diritto di prelazione.