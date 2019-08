Varie

sabato 10 agosto 2019

VOLLEY

Chiuso il 12° Trentino Volley Big Camp, 743 i partecipanti

È andato in archivio nella mattinata odierna, con la conclusione del sesto ed ultimo turno, il Trentino Volley BIG Camp 2019. Un’edizione, la dodicesima di sempre, che verrà ricordata per l’ennesimo miglioramento della quota di presenze; nei quarantadue giorni del camp estivo gialloblù sul Monte Bondone (la Montagna di Trento che ospita questo tipo di iniziativa sin dal 2007) sono stati infatti ben 743 i giovani partecipanti, con un incremento di 130 unità rispetto al record fatto registrare già nella precedente annata. Tutti gli iscritti si sono alternati sui campi da gioco in sabbia, erba ed in tartan, dando vita ad oltre duecento ore di attività, dirette da un validissimo staff composto da una trentina di istruttori.

Fra i tanti giovani pallavolisti passati per l’Hotel Montana, lo Chalet Caminetto e i campi da gioco in località Vason, vanno sottolineati quelli provenienti dall’estero (Bulgaria, Austria, Marocco, Svizzera e Canada) oltre ai tanti arrivati da regioni ormai innamorate di questo evento come Sardegna, Puglia, Veneto, Lombardia ed Umbria.

«Al di là dell’eccezionale numero di partecipanti, quello che ci ha offerto maggiore soddisfazione è stato vedere quanto i ragazzi si siano divertiti e come, alla fine di ogni turno, si siano dati già l’appuntamento alla prossima estate – ha sottolineato il direttore della manifestazione Dario Sanna - . Segno evidente che per tutti il BIG Camp è stata un’esperienza molto utile per migliorare il proprio bagaglio tecnico, ma anche per fare conoscenze e soprattutto per vivere un periodo indimenticabile della loro estate. La macchina organizzativa è sempre più rodata e riesce quindi ad offrire un evento ogni anno migliore. Per questo motivo mi preme ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la perfetta riuscita del BIG Camp, a cominciare dal Comune di Trento, per continuare con l’Azienda di Promozione Turistica e per finire con l’Hotel Montana e lo Chalet Caminetto, che hanno ospitato i presenti».

Anche nell’estate 2019 il Trentino Volley BIG Camp si è quindi confermato un ottimo modo per far trascorrere ai giovani appassionati di pallavolo settimane particolarmente intense e divertenti all’aria aperta e neppure le (poche) giornate contraddistinte dal maltempo sono riuscite a mettere freno all’attività, svolta in quelle occasioni presso la palestra di Sopramonte o nelle strutture al coperto dell’Hotel Montana. Senza dimenticare, poi, l’appuntamento fisso del martedì pomeriggio al MUSE di Trento, seguito dalla visita al centro storico della Città.

Il valore aggiunto è inoltre arrivato dal continuo alternarsi a Vason dei cosiddetti “BIG Ospiti”; durante i sei turni svolti le personalità di spicco salite in Bondone per incontrare i ragazzi e raccontare la loro esperienza pallavolistica ad alti livelli sono state molteplici: Luca Vettori, Oreste Cavuto, Matey Kaziyski, Gianluca Galassi, Carlo De Angelis, Mirco Cristofaletti e poi anche l’Assistant Coach gialloblù Francesco Petrella ed il Presidente Diego Mosna.

Il BIG Camp 2019 va quindi in archivio con grande soddisfazione di tutti, ma anche con tante idee da sviluppare in vista dell’estate 2020. L’appuntamento è fra meno di undici mesi.