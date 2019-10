A2 Femminile

Per la Delta domenica al Sanbàpolis la prima contro Roma

Dopo l'amaro epilogo della scorsa stagione, con la Delta Informatica Trentino giunta fino ad un passo dalla promozione in serie A1, le gialloblù di patron Postal sono pronte a tuffarsi nuovamente nel campionato di serie A2 femminile, al via domenica con la prima giornata di regualar season. Trento, inserita nel girone B, esordirà di fronte ai propri tifosi del Sanbàpolis (fischio d'inizio alle ore 17) ospitando una delle formazioni più attrezzate del campionato, l'Acqua & Sapone Roma Volley Club, squadra ripescata in estate ma artefice di un mercato di lusso con numerosi arrivi di spessore ad impreziosire l'organico a disposizione di Stefano Micoli. Atlete del calibro di Mastrodicasa, Balboni, Pietrelli, Arciprete e l'americana Toliver rappresentano infatti un lusso per la categoria e pongono il sestetto capitolino tra le principali candidate al salto di categoria.



QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO

Altresì importante, però, è stata la campagna di rafforzamento estiva della Delta Informatica, rinnovatissima nel parco attaccanti di palla alta con gli arrivi di tre ex azzurrine di grande qualità come Piani, Melli e D'Odorico, nel recente passato protagoniste nelle Nazionali giovanili. «Sono soddisfatto del nostro pre-campionato e la squadra sta crescendo di giorno in giorno – spiega Matteo Bertini, nuovo tecnico della Delta Informatica Trentino – Non vediamo l'ora di iniziare il campionato dopo questo lungo periodo senza gare ufficiali; sappiamo che ci attenderà una stagione difficile ma al tempo stesso molto stimolante. Roma ha costruito in estate una squadra molto forte con obiettivi importanti e con pochi punti deboli, come tutte le squadre che vogliono ambire alle prime posizioni. Noi siamo una squadra giovane ma dotata di ottime potenzialità e dovremo affrontare la gara con grande aggressività in ogni fondamentale per far emergere le nostre qualità».



QUI ROMA VOLLEY CLUB

Dopo una stagione al di sotto delle attese, terminata con la retrocessione in serie B1, Roma in estate ha beneficiato del ripescaggio per partecipare nuovamente al campionato di serie A2, ripartendo da un progetto nuovo e particolarmente ambizioso. La società Roma Volley Club nasce dall’unione di intenti di più realtà, Volley Group Roma, Polisportiva Palocco, Olimpia Roma e Ostia Volley Club. In estate Roma Volley maschile e Roma Volley Group femminile hanno inoltre unito le forza sotto un unico brand che rappresenti il volley nella Capitale, facendo nascere il Roma Volley Club. Nuova di zecca la rosa con ben dodici arrivi: spiccano i nomi della regista Balboni (ex Monza in A1), della laterale Pietrelli (lo scorso anno promossa in A1 con Perugia), della centrale Mastridicasa (ex Pesaro dove fu allenata da Bertini) e dell'opposto americana Toliver.



I PROBABILI SESTETTI

Con la rosa al gran completo Bertini dovrebbe affidarsi inizialmente al “settetto” titolare, con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D'Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Stefano Micoli, tecnico di Roma, dovrebbe rispondere con Balboni in regia, Toliver opposto, Arciprete e Pietrelli in posto-4, Mastrodicasa e Cecconello al centro e Quiligotti libero.



LA PRESENTAZIONE

Alla vigilia della prima giornata di campionato, la Delta Informatica Trentino si toglie il velo e si presenterà ufficialmente alla stampa, alle autorità e ai propri tifosi. L'appuntamento è fissato per sabato alle ore 11 presso il Ristorante Niky's Alchimia del Gusto, a Trento in via Fermi. Al termine del vernissage sarà offerto un rinfresco con le bollicine di Cesarini Sforza.