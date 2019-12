Serie C e D

mercoledì 18 dicembre 2019

VOLLEY

Le finali di Coppa Trentino Alto Adige a Lavis il 6 gennaio

Sarà l'Us Lavis ad organizzare il 6 gennaio, in collaborazione con la Fipav del Trentino, le finali della Coppa Trentino Alto Adige. Otto squadre regionali, quattro maschili ed altrettante femminili, si sfideranno in una giornata di gare, ospitate al mattino in quattro diverse palestre della zona (Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo e Cembra), al pomeriggio solo al palazzetto.





Il programma completo di lunedì 6 gennaio

Ore 10, a Lavis (PaLavis, via S. Udalrico): Us Lavis Cr Lavis – Bassa Vallagarina VolleyOre 10, a Mezzocorona (scuole medie Chini, via Fornai): Pallavolo C9 Arco Riva – Torrefranca VolleyOre 15, a Lavis (PaLavis, via S. Udalrico): finale per il 1° postoOre 10, a Mezzolombardo (scuole medie Eccher Dall'Eco, via degli Alpini): Pallavolo Trento Bolghera – Us VillazzanoOre 10, a Cembra (palasport dell'istituto comprensivo, via Negritelle): Trentino Volley – Brenta VolleyOre 17, a Lavis (PaLavis, via S. Udalrico): finale per il 1° posto[Comunicato stampa ridotto e rivisto dalla redazione, perché grammaticalmente e giornalisticamente impubblicabile nella versione originale ricevuta]