La 13ª edizione del Big Camp di Trentino Volley al via

Conto alla rovescia terminato per l’edizione 2020, la tredicesima di sempre, del Trentino Volley BIG Camp. Domenica 5 luglio, sul Monte Bondone di Trento, prenderà il via infatti il primo dei cinque turni settimanali estivi programmati per il tradizionale camp estivo del Club gialloblù. Nonostante le naturali difficoltà con cui ha dovuto fare i conti a causa dell’Emergenza Coronavirus, la Società di via Trener ha deciso di dare un importante segnale per la ripartenza anche in ambito giovanile, organizzando comunque trentacinque giorni di attività.

Il camp estivo gialloblù, dedicato ai ragazzi e le ragazze che hanno un'età compresa fra i 10 e i 17 anni e che vogliono trascorrere le proprie vacanze immersi nella natura, verrà svolto attenendosi rigorosamente al protocollo di regolamentazione dell’attività appositamente realizzato in base alle norme per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Una ottantina i giovani pallavolisti partecipanti al primo turno; un numero che resterà simile anche nelle successive settimane, tenendo conto che le iscrizioni complessive per l’edizione 2020 hanno superato quota quattrocentotrenta. L’arrivo dei ragazzi presso lo Chalet Caminetto e l’Hotel Montana, gli alberghi che ospiteranno i partecipanti al camp e che fungeranno da quartier generale del progetto, è previsto nel primo pomeriggio di domenica; le strutture che dal giorno successivo diventeranno il centro dell’attività del BIG Camp saranno i campi da gioco di beach volley, quelli di green e quelli regolamentari 9x9 realizzati subito vicino all’Hotel Montana.

I cinque giorni di attività di ogni turno saranno caratterizzati dal gioco della pallavolo sia al mattino sia al pomeriggio, ma anche da momenti di svago e di confronto con il BIG Ospite settimanale (un campione di SuperLega) e da una gita per poter ammirare la rigogliosa natura che caratterizza il Monte Bondone in questo periodo dell’anno.

Nell’apposita sezione del sito internet di Trentino Volley, raggiungibile all’indirizzo www.trentinovolley.it/bigcamp, sono disponibili tutte le informazioni sull’attività.