La Delta Informatica Trentino vestirà ninesquared

La filosofia di fondo è la medesima: un team giovane che sogna e punta in grande. Questa è la mentalità che accomuna Trentino Rosa, al settimo anno consecutivo in serie A di pallavolo, a ninesquared, l'unico brand tecnico 100% volley, nato soli tre anni fa, ma sempre più protagonista nel panorama nazionale ed internazionale. Dalla stessa visione non può che nascere una partnership perfetta e spontanea ed è per questo che ninesquared e Trentino Rosa collaboreranno per i prossimi tre anni. L'accordo prevede la fornitura di tutta la linea di abbigliamento tecnico, ma anche di quella da tempo libero, a partire dalla stagione agonistica 2020/2021.

Il brand ninesquared è stato fondato proprio nella nostra provincia, a Riva del Garda, nel 2017 da un gruppo di pallavolisti con l'obiettivo di unire il nostro sport con il lifestyle. Il nome si ispira alle dimensioni del campo da pallavolo, 9 metri per 9 metri: 9 al quadrato, in inglese appunto ninesquared. La crescita esponenziale dell'azienda ha fatto sì che il marchio passasse dal produrre solo abbigliamento per tempo libero a realizzare anche una linea sportiva, denominata teamwear.

Matteo Molinari, responsabile marketing di Trentino Rosa: «Siamo molto contenti di poter ufficializzare questa partnership perché i valori di ninesquared si sposano con i nostri. Altri due fattori hanno influito su questa scelta: il fatto che si tratta di una realtà trentina e la volontà di crescere assieme. Inoltre avere la possibilità di avere un proprio merchandising rappresenta per nostra società un ulteriore salto di qualità».

Lorenzo Gallosti, CEO di ninesquared: «Eravamo già entusiasti di poter collaborare con Trentino Rosa, vedere anche le ragazze molto felici dei prodotti ricevuti ci ha reso orgogliosi. Teniamo molto a lavorare con realtà locali alle quali vogliamo offrire condizioni, anche commerciali, particolarmente interessanti perseguendo il nostro obiettivo di dare uno stile inconfondibile al mondo della pallavolo. Con Trentino Rosa, oltre al territorio di origine e all'enorme passione per questo sport fantastico, ci accomuna l'ambizione. Entrambi infatti puntiamo a diventare protagonisti nei rispettivi settori. Sarà un onore supportare questa realtà in serie A e siamo certi che insieme raggiungeremo grandi risultati».

Per la prima volta, proprio grazie a ninesquared, Trentino Rosa avrà a breve (sul nuovo sito internet della società che sarà online a settembre) un proprio merchandising dove ogni tifoso, amico o simpatizzante, per sentirsi ancora più parte integrante della famiglia gialloblù, potrà acquistare sia prodotti tecnici come il completo di gioco o i manicotti, sia prodotti di alta qualità da tempo libero come il giaccone, la tuta e i cappellini, tutti griffati rigorosamente ninesquared e Trentino Rosa.