L'Itas Trentino tornerà in campo con il pubblico

In vista dell’imminente avvio della stagione agonistica 2020/21, Aquila Basket e Trentino Volley sono ormai pronte per tornare in campo alla BLM Group Arena per le prime partite ufficiali. Non potevano, ma soprattutto non volevano, farlo senza il consueto e fondamentale apporto dei propri sostenitori.

Ecco perché, grazie al sopralluogo effettuato il 21 agosto 2020 al quale hanno partecipato il dott. Antonio Ferro e dott. Dario Uber in rappresentanza di APSS, il Dirigente Generale del Dipartimento per la Protezione Civile ing. Raffaele De Col per la Provincia Autonoma di Trento e l’Assessore con delega per le materie dello Sport Tiziano Uez per il Comune di Trento ed in qualità anche di gestore della BLM Group Arena ASIS, entrambe le Società hanno avuto la conferma di poter iniziare gli impegni ufficiali della stagione di fronte al proprio pubblico.

Aquila Basket sarà il primo Club ad entrare in campo il 2 settembre contro Venezia. Di concerto con le autorità competenti, si è deciso di far partecipare alla prima gara 500 spettatori, con la possibilità di portare la capienza a 1.000 spettatori già per la seconda gara ufficiale del 5 settembre contro Treviso e mantenere questa capienza anche per la terza ed ultima gara casalinga della Supercoppa contro Trieste dell’11 settembre.

Trentino Volley invece scenderà in campo alla BLM Group Arena di fronte al massimo a 500 spettatori domenica 13 settembre per la semifinale d’andata di Supercoppa Italiana contro Civitanova e punta a poter avere una presenza di mille tifosi in occasione degli impegni successivi (girone F di Champions League, da giocare il 29 settembre ed 1 ottobre).

Nei prossimi giorni sui portali dei due Club verranno fornite tutte le indicazioni per procedere all’acquisto dei biglietti per le prime partite ufficiali e verranno fornite le indicazioni per l’accesso ai singoli eventi.

Contando sulla collaborazione di tutti gli appassionati, l’auspicio è che il limite di mille persone possa essere ben presto innalzato, per dare possibilità ad un sempre maggiore numero di tifosi di poter assistere agli impegni delle due squadre.

Le due Società si rendono perfettamente conto di richiedere al proprio pubblico particolare impegno, scrupolosità, pazienza e grande spirito di collaborazione, ma sono convinte che anche in questo caso i tifosi sapranno confermarsi eccezionali e collaborativi sotto tutti i punti di vista.

Sconfiggere il Covid-19, migliorare l’attuale situazione e offrire un caloroso supporto ai campioni che scenderanno in campo alla BLM Group Arena è l’obiettivo comune di tutti.