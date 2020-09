Per Nimir Abdel-Aziz è subito record: 9 ace in tre set

Appena tre partite ufficiali possono bastare per entrare a pieno titolo e con assoluto diritto nella storia di un club? A Nimir Abdel-Aziz sono state evidentemente sufficienti; dopo aver fatto registrare, in occasione di Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-2 dello scorso 13 settembre, il miglior score personale di un debuttante in maglia gialloblù (23 punti), domenica sera alla Kioene Arena di Padova l’opposto olandese ha infatti scritto una nuova pagina del libro dei record della Società di via Trener.

I nove ace realizzati nel corso della gara del primo turno di SuperLega Credem Banca 2020/21, vinta in Veneto dall’Itas Trentino per 3-0, hanno infatti eguagliato il precedente primato relativo alle battute punto realizzate da un giocatore di Trentino Volley in una sola partita. Sino al 26 settembre 2020 il detentore unico del record era infatti Matey Kaziyski, andato a segno dalla linea dei nove metri nove volte in occasione di Itas Trentino-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 del 26 marzo 2009 (gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto). Il dato fatto registrare da Nimir con Padova assume ancora maggior significato se si considera che è stato conseguito in appena tre set e commettendo appena cinque errori su ventidue servizi complessivamente effettuati; ai tempi lo schiacciatore bulgaro per ottenere quel numero di ace aveva eseguito complessivamente ventiquattro battute con sei errori.

Se non dovesse ancora bastare, inoltre, nessun giocatore di Trentino Volley aveva mai realizzato la bellezza di 67 punti nelle sue prime tre partite, come invece fatto segnare dallo stesso Nimir; il precedente primato apparteneva sempre a Kaziyski (56 palloni vincenti).