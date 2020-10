Posticipato lo start della serie B: si partirà il 21 novembre

Prendendo atto della situazione critica presente in alcune regioni italiane e del Dpcm del 18 ottobre, la Fipav ha deciso di posticipare di due settimane la partenza dei campionati di serie B, facendoli partire dalla terza giornata.

Per Volano, Argentario e Ata Trento in B1 femminile, Lagaris, Marzola e Neruda in B2 femminile, Lagaris, Argentario e Bolghera in B maschile l'avventura prenderà il via il 21 di novembre. Le prime due giornate saranno recuperate quando possibile.