Il Comitato Trentino blocca ogni competizione fino a fine anno

Il Comitato Regionale Trentino, riunitosi ieri sera, ha deciso di sospendere l’attività agonistica di propria competenza fino al 31 dicembre 2020, cancellando tutti i campionati e le manifestazioni sportive in calendario, ovvero serie C e serie D regionale, campionati di divisione e tutti i campionati di categoria.

Conformemente all’andamento pandemico si riserva di aggiornare le decisioni assunte con il presente comunicato, decorsi 30 giorni da oggi.

Le disposizioni di cui sopra non valgono per le attività collegate ai campionati nazionali di Serie A e B che si svolgono sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo.

Le società hanno ovviamente la facoltà di proseguire l’attività con gli allenamenti nel rigido rispetto e applicazione del protocollo federale vigente (Protocollo versione 10 valida fino al 13/11/2020)

Tuttavia, in considerazione della situazione attuale e della velocità di trasmissione del contagio, si invitano le società a valutare responsabilmente l’opportunità di proseguire con gli allenamenti.