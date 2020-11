Callipo dice no al rinvio della partita di domani, Mosna furioso

In vista della partita di domani sera, fra Itas Trentino e Tonno Callipo Vibo Valentia, Trentino Volley, che da qualche giorno deve fare a meno di entrambi i propri palleggiatori, infettati dal Covid-19 la settimana scorsa e tuttora in quarantena insieme al compagno Andrea Argenta, ha chiesto agli altri presidenti di SuperLega di acconsentire ad un deroga della regola che vuole una squadra obbligata ad affrontare un match fino a quando non supera il numero di quattro giocatori contagiati.

L'obiettivo della trattativa portata avanti in prima persona da Diego Mosna, era quello di evitare, attraverso un'intesa cordiale fra tutti i club di serie A1, che questa norma fissata in estate potesse applicarsi ad una caso abbastanza clamoroso come questo, ovvero l'assenza forzata di entrambi i registi presenti nell'organico di un club.

Se mancano due giocatori in un ruolo diverso, due opposti, due schiacciatori, due centrali o due liberi, ci si può arrangiare in qualche modo, ma è palese che convertire in regista un atleta che di solito fa un altro mestiere è quasi impossibile. Di qui la richiesta del club gialloblù agli altri sodalizi.

L'operazione sarebbe andata in porto, se non fosse che a mettersi di traverso è stato proprio Filippo Callipo, presidente di Vibo Valentia, un ostracismo che ha mandato su tutte le furie Diego Mosna, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Facebook questo post al vetriolo, che ha reso anche di dominio pubblico la trattativa da lui avviata nelle ultime ore.

"Non è bastata una riunione fiume, svolta ieri pomeriggio alla presenza di tutte le società di SuperLega, per rinviare d'ufficio il nostro match di domani contro Vibo Valentia. Tutto ciò nonostante la quasi totalità dei club avesse espresso il proprio parere positivo per non disputare un match in cui una delle due formazioni lamenta l'assenza di entrambi i palleggiatori per Coronavirus. Contrario è risultato proprio Callipo.

Trovo tale comportamento assolultamente anti sportivo, privo di etica e morale e veramente di basso rango. Resto inoltre sorpeso, purtroppo negativamente, dal comportamento della Lega Pallavolo Serie A, che è rimasta rigida su questo argomento. Noi domani sera scenderemo (probabilmente) in campo, restando però indignati con Callipo e la Lega stessa; mi spiace constatare che per un motivo come questo ci si avviti sempre più in una spirale di interessi singoli e non del movimento".