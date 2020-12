Il recupero del match Sir Safety Conad Perugia – Cucine Lube Civitanova, originariamente in programma domenica 15 novembre, verrà disputato mercoledì 23 dicembre alle ore 18.00. La gara sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

La gara Consar Ravenna – Itas Trentino, originariamente in programma il 22 novembre 2020, in SuperLega, verrà recuperata mercoledì 30 dicembre alle ore 18.00.