Salta anche la partita di Perugia, Delta in campo il 17

Il gruppo squadra della Delta Despar Trentino è stato sottoposto ad inizio settimana ad un nuovo controllo sanitario, che ha evidenziato come sussistano ancora diversi casi di positività al Covid-19 tra le atlete gialloblù. Per questo motivo la partita di campionato tra Bartoccini Fortinfissi Perugia e Delta Despar Trentino, valida per la quinta giornata del girone di ritorno e programmata per domenica 10 gennaio a Perugia, è stata rinviata dalla Lega Pallavolo Femminile a data da destinarsi.

Nel frattempo la Lega Pallavolo Femminile ha ufficializzato l'anticipo del match tra Delta Despar Trentino e Imoco Volley Conegliano: la sfida tra le gialloblù di Matteo Bertini e la capolista veneta, valida per l'undicesima giornata di ritorno (turno di campionato anticipato al 24 gennaio), si giocherà in ulteriore anticipo sabato 23 gennaio alle ore 15 al Sanbàpolis con diretta televisiva su Rai Sport +HD.

I prossimi impegni della Delta Despar Trentino:



Domenica 17 gennaio ore 17: Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze (6ª giornata di ritorno)

Mercoledì 20 gennaio ore 19: Delta Despar Trentino - Unet E-Work Busto Arsizio (recupero 3ª giornata di ritorno)

Sabato 23 gennaio ore 15: Delta Despar Trentino – Imoco Conegliano (11ª giornata di ritorno – Diretta Rai Sport + HD)

Domenica 31 gennaio ore 17: Bosca San Bernardo Cuneo – Delta Despar Trentino (7ª giornata di ritorno)

Domenica 7 febbraio ore 17: Igor Gorgonzola Novara – Delta Despar Trentino (9ª giornata di ritorno)

Domenica 14 febbraio ore 17: Saugella Monza – Delta Despar Trentino (10ª giornata di ritorno)

Domenica 21 febbraio: turno di riposo (12ª giornata di ritorno)

Sabato 27 febbraio ore 20.30: Savino Del Bene Scandicci – Delta Despar Trentino (13ª giornata di ritorno)

Le partite da recuperare: