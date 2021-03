Domani al via la sfida di semifinale con la Lube Civitanova

Prendono il via in questo fine settimana le semifinali Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2021. L’Itas Trentino, testa di serie numero tre del tabellone, sfiderà la Cucine Lube Civitanova seconda classificata in regular season nel confronto che si articola al meglio delle cinque partite. Domenica 28 marzo alle ore 18 presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche si giocherà gara 1: diretta su RAI Sport + e Radio Dolomiti.

QUI ITAS TRENTINO

Dopo aver staccato la qualificazione alla Finale di 2021 CEV Champions League, la formazione gialloblù torna a concentrare la propria attenzione sulla corsa al titolo tricolore 2020/21, andando alla ricerca di un’altra impresa: estromettere gli ultimi vincitori dello Scudetto. Per farlo servirà necessariamente (almeno) una vittoria in trasferta su un campo tradizionalmente ostico ai colori trentini come quello di Civitanova Marche.

«Affrontiamo una formazione come la Cucine Lube che già nei quarti di finale, pur dovendo far fronte ad assenze pesanti, ha dimostrato tutta la propria compattezza e profondità della rosa, eliminando un avversario di grande valore come Modena. – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione - Il recupero di tutti gli effettivi darà ai nostri avversari ancora più forza, ma questo è anche il bello dei Play Off, momento della stagione in cui se passi il turno sfidi compagini sempre più attrezzate. Dal canto nostro affrontiamo questo nuovo appuntamento in trasferta con la volontà di recuperare al meglio le energie per scaricare la grande voglia di dire la nostra sino in fondo».

Il tecnico trentino può contare su tutti i tredici effettivi della rosa. Gara 1 sarà la quarantaduesima partita stagionale di Trentino Volley, la 887a ufficiale della sua storia. Per cinque gialloblù (Sperotto, Cortesia, Lucarelli, Michieletto e Sosa Sierra) si tratterà dell’esordio assoluto in una semifinale Play Off scudetto del campionato italiano; Giannelli è invece il giocatore che ne conta il maggior numero in maglia gialloblù (21 gare in cinque serie precedenti).

GLI AVVERSARI

Vincitrice dell’ultima edizione dei Play Off Scudetto (la 2019, tenendo conto che la pandemia non fece disputare quella 2020), la Cucine Lube Civitanova inaugura fra le mura amiche la serie di semifinale con l’obiettivo di centrare nuovamente l’accesso all’ultimo atto del tabellone, risultato che le è riuscito cinque volte nelle ultime otto partecipazioni. L’avvio del confronto con l’Itas Trentino vedrà oltretutto i marchigiani recuperare due pedine importanti come il palleggiatore De Cecco e lo schiacciatore Leal, che proprio negli ultimi giorni sono rientrati nei ranghi dopo essere guariti dal Covid-19. Quella in corso è la ventiquattresima presenza nei Play Off Scudetto del Club biancorosso, capace di ottenere in cinque casi la vittoria finale; tre come Macerata e due come Civitanova Marche.

I PRECEDENTI

Con 77 partite ufficiali già disputate, la Cucine Lube Civitanova è in assoluto l’avversario affrontato più volte da Trentino Volley nella sua storia; il bilancio è 34 vittorie e 43 sconfitte. Le due società si sfidano per la quinta volta nei Play Off Scudetto, la terza in semifinale; il confronto è infatti andato in scena nella stessa fase del tabellone 2010, quando ad imporsi in quatto gare (3-1) fu l’Itas Diatec Trentino, sconfitta poi da Cuneo a Bologna nel successivo V-Day, e in quella del tabellone 2019, quando a vincere la serie furono i marchigiani (poi vincitori in finale con Perugia) per 3-1. Sempre nei Play Off, i due Club hanno dato vita anche due Finali (edizioni 2012 e 2017), entrambe vinte dai marchigiani. Trento e Lube si sono trovate di fronte in Semifinale pure in Coppa Italia (tre volte – nelle edizioni 2016, 2019, 2020) e Champions League (due volte, edizioni 2009 e 2016). Quattro i precedenti stagionali, con due vittorie per parte e fattore campo sempre rispettato: quelle dell’Itas Trentino sono riferite al 13 settembre (3-2 nell’andata di semifinale di Supercoppa) e 14 dicembre (3-0 in regular season), mentre quelle dei marchigiani sono datate 20 settembre (2-3 nel ritorno di Supercoppa) e 7 ottobre (0-3 in campionato). All’Eurosuole Forum Trentino Volley non ha mai vinto: quattordici sconfitte in altrettanti precedenti (diciassette, se si tiene conto anche di tre partite di Supercoppa giocate contro Perugia e Modena fra il 2017 e 2019).

LA SERIE

Le semifinali, così come la Finale, si giocano al meglio delle cinque partite. La serie si sviluppa potenzialmente su un calendario lungo quindici giorni: dopo gara 1, le squadre si sposteranno a Trento per gara 2 prevista per giovedì 1 alle ore 20, mentre gara 3 sarà nuovamente programmata nelle Marche per il giorno di Pasqua (orario da definire). Le eventuali gare 4 e 5 si giocheranno, qualora ve ne fosse necessità, rispettivamente mercoledì 7 aprile alla BLM Group Arena (orario provvisorio 20.30) e poi domenica 11 aprile alle ore 18 nelle Marche. Chi supererà il turno troverà in finale la vincente di Perugia-Monza, serie che prende il via già stasera alle 20.15 in Umbria.

GLI ARBITRI

La partita sarà diretta dalla coppia trevigiana composta da Umberto Zanussi (in massima categoria dal 2006) e Massimo Florian, secondo fischietto di ruolo dal 2007. Per Zanussi si tratta della quindicesima direzione stagionale in SuperLega; l’ultimo precedente con Trento è riferito al 27 gennaio (3-0 casalingo con Milano nei quarti di Coppa Italia). Per Florian si tratta del tredicesimo impegno in massima serie di questa stagione; l’unico riferito ai gialloblù è il derby dell’A22 con Modena, vinto in tre set alla BLM Group Arena lo scorso 9 dicembre.

TV, RADIO ED INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Verrà infatti trasmessa da RAI Sport +, canale presente sia sulla piattaforma digitale terreste (numero 57 in HD, 58 in sd) sia su quella satellitare di Sky al numero 227, con commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta; le immagini verranno diffuse anche su internet in streaming video-audio tramite l’applicazione RaiPlay.

Prevista la cronaca diretta ed integrale su Radio Dolomiti, media partner di Trentino Volley, a partire dalle ore 18. Tutte le frequenze per ascoltare il network regionale sono disponibili sul sito www.radiodolomiti.com, spazio in cui è inoltre possibile seguire la radiocronaca in streaming, accedendo alla sezione “On Air”.

In tv la differita integrale della gara andrà in onda lunedì 29 marzo alle ore 21, su RTTR, tv partner di Trentino Volley.