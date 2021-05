Domenica a Castel d'Azzano l'esordio del Volano nei playoff

Anche per il Rothoblaas Volano arriva finalmente il momento di esordire nei playoff. Dopo un inizio di campionato a dir poco tribolato, segnato prima dalle defezioni in serie (Bogatec, De Val e Perez), diventate in blocco definitive, poi dal lungo stop imposto dal contagio, la squadra lagarina è riuscita a chiudere la regular season, se così si può chiamare un gironcino da dieci partite, al secondo posto dietro al solidissimo Volta Mantovana. Merito soprattutto di una fase di ritorno in cui le ragazze di Luca Parlatini hanno conquistato 9 punti su 15, trovando via via gli automatismi necessari per poter dire la propria ai vertici della graduatoria.

Decisivo, per questi equilibri, si è rivelato anche l’innesto in corsa della centrale Livia Tresoldi, che ha a muro, ma soprattutto in attacco, è diventata un punto di riferimento importantissimo per la squadra, la quale tuttavia ha dovuto fare i conti con la mancanza di alternative in posto-2, posto-3 e posto-4, dato che l’impiego fuori ruolo di Beatrice Pozzoni, per sopperire alla defezione di Sabina Perez, ha reso inamovibile la coppia Barbolini - Galbero in banda. Una situazione di emergenza alla quale si è posto un parziale rimedio nei playoff, ingaggiando la schiacciatrice dell’Ata Blerona Tasholli, che chiuderà quindi questa stagione avendo indossato due casacche diverse. Al centro invece non esiste un cambio per Gabrieli e Tresoldi.

Nei quarti di finale dei playoff il Volano se la dovrà vedere con la terza forza del gironcino C2, ovvero il Vivigas Arena Volley, società di Castel d’Azzano, paese ubicato a due passi da Verona. La prima partita si gioca domani pomeriggio (domenica) alle 19 al PalaRobbi, trasmessa in streaming sui canali Youtube di entrambe le società.

La squadra gialloblù è una vecchia conoscenza delle formazioni trentine, alle quali ha dato speso e volentieri grossi dispiaceri, come era avvenuto lo scorso anno, quando aveva vinto tre gare su tre contro Ata, Argentario e lo stesso Volano (1-3 in via Zucchelli) nel girone di andata. In questa stagione ha vinto sei partite su dieci, perdendo le due contro la capolista Anthea Vicenza (3-1 in trasferta e 2-3 in casa), la prima in casa contro il Giorgione (restituendo il favore al ritorno) e la penultima in casa del giovanissimo Imoco San Donà.

Il settetto allenato da Marcello Bertolini vede in regia Marta Bissoli, classe 1995, che gioca in diagonale con Alessia Cicolini, giovane opposta del 2000 prelevata in estate dal Futura Busto di A2, in banda c’è la solida diagonale composta da Alma Frangipane, reduce da una stagione a Cesena in B1, e Alberta Sgarbossa, principale punto di riferimento in attacco, al centro giocano l’esperta Fabiana Brutti (classe 1985) e la più giovane Emma Guiotto, mentre il libero è Michela Moschini. Si tratta di un team molto rodato, che si appoggia parecchio sui due posti-4, ai quali il Volano dovrà dedicare le maggiori attenzioni.

Nessun problema di formazione per il Rothoblass, che schiererà quindi Bortolot in regia, Pozzoni opposta, Barbolini e Galbero in banda, Gabrieli e Tresoldi al centro Scanavacca libero, con Tasholli pronta a dare respiro ai posti-4 e Ianeselli e far valere le proprie doti al servizio.

Il match di ritorno si disputerà sabato prossimo a Volano.



L'organico del Vivigas Arena

Il cammino del Vivigas Arena in questa stagione