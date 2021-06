Alla scoperta del Rotalvolley con Napolitano e Doimo Landino

La squadra più giovane della serie C femminile è il Rotalvolley, società che ha deciso di affrontare il torneo con un gruppo alla prima esperienza in questa categoria per velocizzare la crescita delle ragazze affidate a Maurizio Napolitano, che infatti hanno raggiunto ottimi risultati nella categoria Under-17.

Abbiamo voluto conoscere meglio il progetto facendocelo raccontare dall'allenatore e da una delle giocatrici, la palleggiatrice Alice Doimo Landino, che lascerà le compagne per un anno per fare un'esperienza di studio e di sport negli Stati Uniti.