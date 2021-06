La finale di serie C maschile si giocherà in gara unica

Con una comunicazione ufficiale che arriva in extremis, dato che proprio oggi si sarebbe dovuta giocare la prima delle due partite in programma, il Comitato Trentino della Fipav ha comunicato che la doppia finale del campionato di Serie C maschile, che vede opposte Trentino Volley e Brenta Volley, non si disputerà su due match, ma in gara unica.

A determinare la modifica, sostanziale, della formula, è stata la richiesta del club cittadino di rinviare la sfida di oggi, in quanto buona parte del gruppo allenato da Matteo Zingaro sta disputando la fase nazionale Under-17. Un’opzione regolarmente prevista dai regolamenti federali per tutelare i club che raggiungono risultati importanti con il proprio settore giovanile, che ha aperto un confronto fra le due società, dato che Trentino Volley avrebbe preferito conservare questa formula, spostando ad una serata infrasettimanale il match casalingo di oggi, mentre il Brenta Volley, rifiutata l’opzione di scendere a Trento nella serata di un giorno lavorativo, avrebbe preferito risolvere la questione con una gara unica in casa propria (il team di Silvio Betta si è classificato primo in regular season). Alla fine per trovare la quadratura del cerchio e per non trovarsi a giocare a metà luglio, il Comitato ha deciso per la gara unica da disputare sabato prossimo, ma in campo neutro. La sede non è+ ancora stata individuata.