L'Itas Trentino Under-19 si conquista la finale nazionale

Dopo l’Under 17, anche l’Itas Trentino Under 19 ha staccato sabato la qualificazione per le Finali Nazionali per la stagione 2020/21. Conquistato il titolo regionale appena sei giorni fa a Cles, i ragazzi allenati da Francesco Conci hanno completato il percorso che li porterà a giocarsi il titolo tricolore di categoria fra il 9 e l’11 luglio a Fano (provincia di Pesaro-Urbino) grazie al successo ottenuto questo pomeriggio per 3-0 alla palestra di Sanbapolis di Trento contro i trevigiani del Kosmos Volley Zero Branco nella gara unica valevole per la fase interregionale. Curiosamente la formazione Under 17 gialloblù aveva ottenuto la qualificazione vincendo contro lo stesso avversario e con lo stesso risultato due settimane prima.

Anche in questa occasione l’obiettivo è stato centrato senza troppi affanni; sospinta da eccellenti percentuali in attacco e da un servizio sempre incisivo, l’Itas Trentino ha preso subito in mano le redini del gioco in ogni singolo set e ha resistito senza problemi al tentativo di ritorno dei veneti, che nella parte centrale del secondo parziale ed in quella finale del terzo avevano provato a rifarsi sotto. Sugli scudi la prova degli attaccanti di palla alta Parolari (14 punti col 62% in attacco, tre muri e un ace) e Bonatesta (12 con identiche percentuali ma un ace in più) e del centrale Dell’Osso (82% in primo tempo), che ha affinato un’intesa perfetta col regista Depalma.

Per Trentino Volley quella che si giocherà nelle Marche fra due settimane sarà la terza partecipazione di sempre alle Finali Nazionali Under 19, vinte in entrambe le precedenti presenze (scudetto di categoria sia nel 2014, sia nel 2015).

«Siamo riusciti immediatamente a prendere in mano la situazione e a portare a casa senza troppo sussulti una qualificazione che volevamo fortemente – ha spiegato l’allenatore trentino Francesco Conci al termine del match - . Il match di oggi dimostra che possiamo contare su un servizio molto affilato ma che, al tempo stesso, non possiamo abbassare la guardia in nessun momento perché gli avversari sono pronti a metterci in difficoltà. Da lunedì si torna in palestra per prepararci all’appuntamento conclusivo della stagione a Fano in cui ovviamente vogliamo ben figurare».

Il tabellino

Itas Trentino-Kosmos Volley Zero Branco 3-0 (25-13, 25-18, 25-20)

ITAS TRENTINO: Faifer 7, Bonatesta 12, Mentasti 5, Dell’Osso 12, Depalma 6, Parolari 14, Marino (L); Polacco. N.e. Ravanelli, Valkovets e Finke. All. Francesco Conci.

KOSMOS VOLLEY: Pernazza 1, Milano 11, Dal Mas 3, Gobbo G. 4, Meneghesso 10, Zanin, Amarilli (L); Miglioranza, Liziero, Gobbo L. 3, Cortesia. N.e. Sasso, De Benetti e Garbini. All. Simone Mestrinero.

ARBITRI: Tassini di Verona e Grosselli di Costabissara (Vicenza).

DURATA SET: 22’, 25’, 27’; tot. 1h e 14’.

NOTE: Itas Trentino: 8 muri, 12 ace, 13 errori in battuta, 5 errori azione, 55% in attacco, 53% (23%) in ricezione. Kosmos Volley: 4 muri, 5 ace, 9 errori in battuta, 9 errori azione, 31% in attacco, 39% (11%) in ricezione.