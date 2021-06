Nono posto finale per l'Itas Trentino U17 a Castellana Grotte

L’ultima giornata di gare in Puglia, dove da venerdì scorso si svolgono le Finali Nazionali Under 17, ha consentito all’Itas Trentino di raccogliere il miglior risultato ancora possibile dopo le due sconfitte patite all’esordio nel girone A.

Archiviati gli 0-3 con le fortissime Brugherio (poi Campione d’Italia) e Ravenna (poi quinta assoluta), la squadra di Matteo Zingaro ha successivamente cambiato marcia, vincendo sabato pomeriggio per 3-2 contro Altamura e questa mattina sempre al tie break contro la Cucine Lube Civitanova. Tali affermazioni hanno consegnato ai gialloblù il nono posto finale nel campionato italiano di categoria, eguagliando il piazzamento ottenuto nella stagione 2014/15 (l’ultima in cui Trentino Volley aveva preso parte alla Finali Nazionali Under 17); solo nell’annata 2012/13 era arrivato un risultato migliore (in quel caso lo scudetto).

L’esperienza a Castellana Grotte va in archivio quindi con due vittorie e due sconfitte, ma quello vissuto in Puglia non rappresenterà comunque l’ultimo weekend di gare stagionale per questo gruppo, chiamato a disputare la Finale Play Off Promozione di Serie C Regionale in gara unica, il 3 luglio prossimo a Rovereto, contro il Brenta Volley.

«Quella di oggi contro Civitanova è stata senza dubbio la nostra miglior partita dell’intero fine settimana – ha spiegato l’allenatore Matteo Zingaro al termine dell’appuntamento - ; in particolar modo la continuità mostrata in ricezione ci ha permesso di poter sviluppare al meglio il gioco, variando molto il fronte d’attacco. Sono orgoglioso del risultato raccolto dalla squadra, tenendo conto che le due squadre che ci hanno battuto qui in Puglia poi hanno raccolto posizioni altissime nella classifica finale. La partita di oggi ha dimostrato come i ragazzi tenessero molto a vincere la sfida contro la Lube, caratterizzata da grande fisicità».

Il tabellino

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-18, 22-25, 25-19, 18-25, 15-13)

ITAS TRENTINO: Bernardis 2, Bristot 22, Taddei 1, Brignach 20, Fedrici 8, Pellacani 10, Coser (L); Sturnega 3, Miah 1, Rossini (L), Samnang 5. All. Matteo Zingaro.

CUCINE LUBE: Zamboni, Martusciello, Stambuco, Giacomini, Paolucci, Melonari, Penna, Tonti, Ambrose, Bonanni, Galdenzi, Menchi, Schiavoni (L), Vecchietti (L). All. Federico Belardinelli.

ARBITRI: Cervelletti di Bologna e Notarstefano di Sommatino (Caltanissetta).

DURATA SET: 20’, 26’, 22’, 20’, 17; 1h e 45’

NOTE: Itas Trentino: 7 muri, 8 ace, 18 errori in battuta, 15 errori azione.

La rosa dell’Itas Trentino nona classificata: Francesco Bernardis, Samnang Spagnolli (palleggiatori); Davide Brignach, Alessandro Bristot, Marco Fedrici, Francesco Sturnega (schiacciatori); Omar Miah, Marco Pellacani, Nicola Taddei (centrali); Martin Coser e Lorenzo Rossini (liberi). Allenatori: Matteo Zingaro, Davide Dalla Torre e Deborah Gramaglia.