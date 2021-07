L’Itas Trentino batte in rimonta il Brenta Volley e vola in B

All’Itas Trentino il trofeo del vincitore e il pass per la serie B, al Brenta Volley gli applausi per una stagione vissuta da protagonista, vittorioso in entrambe le fasi che hanno caratterizzato l’inedito campionato di serie C appena andato in archivio.

È mancato l’ultimo passo, ieri sera, ai giudicariesi di mister Silvio Betta, sconfitti al tie-break nella finale secca disputata sul campo della palestra di via Fucine a Rovereto, ma il traguardo raggiunto dalla società di Tione merita comunque di essere celebrato. Visto l’andamento del match, si potrebbe parlare di occasione persa, ma tale non è stata, in quanto l’occasione il Brenta se l’è costruita partita dopo partita, punto dopo punto.

Avanti di un set per due volte, la formazione giudicariese targata Eurospar ha dovuto fare i conti con la qualità – idealmente abbinata alla quantità - dell’organico allenato da Matteo Zingaro, con Brignach (best scorer del match con 25 punti) trascinatore della squadra assieme all’altrettanto ispirato Pellacani.

È stata una finale degna di tale nome quella andata in scena in terra lagarina, con qualche errore di troppo dettato dalla tensione, ma altrettanta intensità e battaglia sportiva, che hanno reso avvincente la sfida.

L’avvio di match è stato di marca Brenta Volley, che si è imposto 25-19 nel primo set, trascinato da Franchini (schierato nel ruolo di opposto) e dal centrale Scalfi (11 e 10 punti a referto per i due a fine match). Poi c’è stata la reazione dell’Itas, troppo fallosa nel primo parziale e vittoriosa nel combattutissimo secondo parziale, vinto 30-28.

Il team giudicariese si è ricomposto e si è riportato avanti (2-1) affidandosi alla vena realizzativa di Grassi, capace di mettere a referto 7 punti nel terzo parziale e 15 nell’intera serata.

Alla distanza è uscita la maggior qualità della formazione trentina, che ha prima pareggiato i conti (25-17 nel quarto set) e poi vinto il decisivo tie-break (15-11), regalandosi il pass per la serie B, conquistato da una squadra formata da soli under 18.

Primo set, comandano i giudicariesi

Il Brenta Volley parte con il piede pigiato sull’acceleratore: il primo punto della partita è di Scalfi (muro vincente), con il centrale giudicariese che va poi in battuta e porta la sua squadra sul 3-0, complice un doppio errore in attacco degli avversari.

Il mani-out di Grassi, un colpo vincente di Pretti e un nuovo errore dell’Itas fissano il punteggio sul 6-1, indirizzando il parziale dalla parte della squadra di mister Betta, che prende definitivamente il largo (14-7) grazie alle giocate di Franchini e Scalfi.

Brignach va al servizio sul 17-10 e riapre i conti (17-15), ma un’invasione di Ravanelli e un mani e out di Franchini riportano avanti (20-15) i giudicariesi. Failoni e compagni chiudono i conti sul 25-19, affidandosi alla vena realizzativa di Scalfi, a cui fanno da contro canto gli errori di Polacco.

Secondo set, finale al cardioplamo

Nel secondo parziale l’Itas cambia volto e anche qualcosa nella formazione. La sfida rimane equilibrata fino al 5-5, poi un ace di Ravanelli e un colpo vincente di Polacco portano avanti 9-6 i ragazzi di Zingaro, che controllano la situazione. Ravanelli sigla il 15-10 e la squadra di Zingaro è brava a respingere il tentativo di rimonta dei giudicariesi, che si portano sul 15-12 con una splendida giocata dalla seconda linea di Franchini. Sturnega subentra a Polacco e sigla subito il punto del 17-13, poi salgono in cattedra Brignach e Pellacani: 19-15.

Set in archivio? Non per il Brenta Volley che, sotto 20-23, riaggancia gli avversari sul 23-23 grazie a Matteo Failoni e a due punti siglati dallo scatenato Scalfi (muro e attacco vincente). Ravanelli fa 24-23 e l’Itas si procura cinque palle set in sequenza: due le annulla Franchini, le altre tre se ne vanno per gli errori in battuta di Miah e di Brignach, con quest’ultimo che ne spreca un’altra con un errore in attacco. La sesta palla set è quella buona, capitalizzata da Bernardis, che sfrutta una ricezione imprecisa di Bertolini.

Terzo set, ci pensa Grassi

L’immagine da copertina del terzo set spetta al giudicariese Grassi, che al rientro in campo sigla tre punti consecutivi, a segno prima con una bella palla spinta, poi con un attacco dalla seconda linea e infine riuscendo a trovare un pertugio nel muro avversario: è 3-0.

L’Itas sbaglia tanto in battuta, ma si sbaglia anche dall’altra parte della rete. Sturnega, Brignach, Bernardis e Scalfi riportano sotto la squadra di Zingaro (9-9), che però rivede scappare i giudicariesi. Grassi sigla altri tre punti, Pretti è efficace a muro e il Brenta va sul 16-11, quindi sul 21-16. A chiudere i conti sono Franchini e Grassi, a precedere l’errore di Brignach, che permette ai tionesi di chiudere sul 25-20.

Quarto set, l'ago della bilancia si sposta

Il copione cambia nuovamente nel quarto set, che rimane in equilibrio fino al 5-5. Franchini viene fermato a muro e viene sostituito da Cantonati. Medesimo destino tocca a Matteo Failoni, che lascia il posto al giovane Zoanetti, mentre al palleggio c’è spazio anche per il veterano Merli, che dà respiro a Christian Failoni.

Grassi e Pretti (ace del 13-12) provano a tenere in scia il Brenta Volley, che deve però capitolare sotto i colpi di Pellacani, Brignach e Federici (ace del 18-13).

Gli ultimi due punti sono di Ravanelli (efficace a muro) e di Finke (ace), per il 25-17 finale.

Quinto set, pallino sempre nelle mani dei trentini

Betta prova a ridisegnare il “suo” Brenta, schierando Franchini nel vecchio ruolo di centrale per arginare Pellacani, con Cantonati opposto. La scelta però non basta a frenare la verve dell’Itas, che va subito sul 2-0 grazie a un errore di Bertolini e a un ace di Fedrici. Quest’ultimo sigla anche il 3-2 murando Grassi, dopo che i giudicariesi erano riusciti a pareggiare i conti grazie a un errore in battuta dei trentini e a un attacco out di Brignach.

Pellacani fa 4-2, Finke 5-3 con un bel muro-out, poi ci pensa ancora Brignach. Si va sul 10-5.

Il Brenta Volley ha il merito di crederci fino alla fine e un ace di Pretti riapre la contesa (12-10), ma non basta. Un muro di Finke e un errore di Cantonati precedono i titoli di coda, che incoronano l’Itas, ma celebrano anche la cavalcata del Brenta Volley.

Il tabellino

Eurospar Brenta Volley Tione - Itas Trentino 2-3 (25-19, 28-30, 25-20, 17-25, 11-15)

BRENTA VOLLEY: Failoni M. 5, Scalfi 10, Franchini 11, Grassi 15, Pretti 4, Failoni C. 2, Bertolini (L); Merli, Zoanetti, Cantonati 2. N.e. Donati, La Sorsa, Malacarne, Zamboni All. Silvio Betta

ITAS TRENTINO: Bernardis 10, Polacco 3, Faifer 1, Brignach 25, Sturnega 4, Ravanelli 7, Coser (L); Finke 9, Miah, Pellacani 13, Fedrici 4. N.e. Taddei. All. Matteo Zingaro.

ARBITRI: Cetto di Levico (Trento) e Gilli di Lona Lases (Trento).

DURATA SET: 27’, 40’, 27’, 23’, 15’; tot 2h e 12’

NOTE: Eurospar Tione: 4 muri, 4 ace, 16 errori in battuta, 18 errori azione. Itas Trentino: 6 muri, 11 ace, 28 errori in battuta, 28 errori azione.