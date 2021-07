Tredici squadre in Superlega, torna il turno di riposo

La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega Pallavolo Serie A ha terminato l’esame dei documenti presentati da 53 club aventi diritto a richiedere l’iscrizione alla SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca 2021/2022.

Nell'elenco ufficializzato oggi compaiono 13 squadre di SuperLega, dato che a fronte del blocco delle retrocessioni, che ha salvato Cisterna dalla A2, è salita dalla serie inferiore la rinata Prisma Taranto degli inossidabili Bongiovanni e Di Pinto. La ventilata sparizione di Ravenna, alla fine, non si è concretizzata e quindi con il numero di iscritte dispari tornerà nei calendari il turno di riposo a rotazione (e con esso una classifica affidabile solo al termine dei due gironi). Il Savigliano, che ha vinto la finale contro il Bolghera, sarà al via della serie A3

In A2, tra i nomi nuovi, compaiono le due neopromosse Porto Viro e Motta di Livenza, che lo scorso anno erano inserite nel girone di UniTrento Volley e Avs Bolzano, mentre in A3 notiamo Da Rold Belluno, che ha acquisito il diritto di Trentino Volley, PowerGroup Marcianise, che l'ha rilevato dall'Avs Bolzano, e Gerbaudo Savigliano, che ha conquistato la categoria superando il Bolghera. I piemontesi sono riusciti quindi a trovare le risorse per regalarsi la terza categoria nazionale.

Campionato di SuperLega Credem Banca 2021/22:

Cucine Lube Civitanova

Top Volley Cisterna

Allianz Milano

Modena Volley

Vero Volley Monza

Pallavolo Padova

Sir Safety Conad Perugia

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Consar Ravenna

Prisma Taranto

Itas Trentino

Verona Volley

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Campionato di Serie A2 Credem Banca 2021/22:

Agnelli Tipiesse Bergamo

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia

Pool Libertas Cantù

BCC Castellana Grotte

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Rinascita Lagonegro

Synergy Mondovì

HRK Motta di Livenza

Moaconcept Ortona

Delta Group Porto Viro

Conad Reggio Emilia

Kemas Lamipel Santa Croce

Emma Villas Aubay Siena

Campionato di Serie A3 Credem Banca 2021/22:

Sistemia Aci Castello

Ismea Aversa

Da Rold Logistics Belluno

Geetit Bologna

Gamma Chimica Brugherio

Leo Shoes Casarano

Vigilar Fano

Olimpia SBV Galatina

Volley 2001 Garlasco

Videx Grottazzolina

Aurispa Libellula Lecce

Med Store Macerata

PowerGroup Marcianise

Tya Pallavolo Marigliano

Shedirpharma Massa Lubrense

Avimecc Modica

Sol Lucernari Montecchio Maggiore

GIS Ottaviano

Pallavolo Franco Tigano Palmi

Abba Pineto

Sa.Ma. Portomaggiore

Tinet Prata di Pordenone

Opus Sabaudia

Volley Team San Donà di Piave

Monge-Gerbaudo Savigliano

ViViBanca Torino

Maury's Com Cavi Tuscania