È l'americana Raskie la nuova regista della Delta Despar

Sarà August Raskie, palleggiatrice classe 1996 nata a Colorado Springs, la nuova alzatrice della Delta Despar Trentino. Dopo un'annata positiva al Beziers, nel campionato francese, la Raskie tornerà dunque a giocare nel massimo campionato italiano dopo l'esperienza vissuta due anni fa a Perugia in forza alla Bartoccini. Nella sua permanenza nella società umbra la regista americana ha mostrato di possedere qualità umane e tecniche importanti, abbinando la fisicità nei fondamentali del servizio e del muro alla lucidità e alla precisione nelle scelte al palleggio.

Nella scorsa stagione in Francia la palleggiatrice statunitense ha condiviso l'esperienza, terminata nei piazzamenti di vertice del massimo torneo transalpino, con un'altra nuova giocatrice di Trentino Rosa, Yamila Nizetich, con cui ha quindi già avuto modo di giocare assieme e di affinare l'intesa. La Raskie sarà la seconda giocatrice americana della storia recente di Trentino Rosa, dopo Deja McClendon, che giocò all'ombra del Bondone tre anni fa in serie A2.

«Sono molto felice di giocare a Trento nella prossima stagione – spiega August Raskie – La squadra l'ho vista all'opera più volte nel recente passato e sono entusiasta di poter finalmente scendere in campo al fianco di questo gruppo di persone competitive. Ci tenevo molto a venire a giocare a Trento anche per via di coach Bertini, che è una persona intelligente, competitiva e determinata. Penso che ci attenderà una stagione lunga e impegnativa, ma noi siamo pronti a dare tutto ciò che abbiamo in corpo, con l'obiettivo di diventare una realtà sportiva sempre più importante all'interno del panorama del campionato italiano».

La scheda

Luogo di nascita: Colorado Springs (USA)

Data di nascita: 13 dicembre 1996

Ruolo: palleggiatrice

Altezza: 183 cm

2021/2022 Delta Despar Trentino A1

2020/2021 Béziers (Francia) A

2019/2020 Bartoccini Perugia A1

2015/2019 University of Oregon NCAA D1

2011/2015 Rampart HS (giov.)