Michela Rucli rinforza il parco centrali della Delta Despar

Dal Friuli Venezia Giulia a Trento, passando per gli Stati Uniti d'America. Classe 1996, nata in provincia Udine, Michela Rucli approda in maglia gialloblù dopo due stagioni in serie A2 all'Itas Fiera Martignacco, società che nel 2019 ha riabbracciato la centrale friulana dopo un'esperienza formativa di quattro anni in America. Tra il 2015 e il 2019, infatti, la Rucli frequentato il corso di laurea “Business Economics” all'Hofstra University di New York, giocando nella squadra di pallavolo del college. Centrale di 185 centimetri, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia di Martignacco mettendosi in luce in serie A2, mostrando interessante qualità sia nel fondamentale dell'attacco, sia in quello del muro.

«Sono davvero contenta e non vedo l'ora di iniziare quest'avventura. – commenta Michela Rucli - È la mia prima esperienza in serie A1 e sono felice di potermi mettere in gioco e confrontarmi con la massima categoria. Il Trentino è un posto meraviglioso e Trento mi sembra una bella città in cui si possa lavorare molto bene. La Trentino Rosa è un'ottima squadra e una bella opportunità per me per cercare di migliorarmi. Lo staff tecnico e la rosa mi hanno davvero convinto, quindi non vedo l'ora di iniziare a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi di questa stagione».

La scheda

Luogo di nascita: Udine

Data di nascita: 1 maggio 1996

Ruolo: centrale

Altezza: 185 cm

2021/2022 Delta Despar Trentino A1

2020/2021 Martignacco A2

2019/2020 Martignacco A2

2015/2019 Hofstra University New York

2014/2015 Libertas Martignacco B1