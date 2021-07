Sarà Irene Botarelli la vice Piani, Delta al completo

Sarà Irene Botarelli la dodicesima pedina della Delta Despar Trentino. Con l'ufficializzazione dell'opposta toscana, senese classe 1996, la società gialloblù completa dunque il roster che a partire da dopo Ferragosto inizierà a sudare in palestra in vista della seconda partecipazione consecutiva al massimo campionato italiano della truppa di patron Postal.

Reduce da due stagioni positive in serie A2, la prima a Soverato e la seconda a Montale, la Botarelli sarà alla sua prima esperienza in A1 e nella rosa di coach Bertini fungerà da preziosissima alternativa in posto-2 a Vittoria Piani, una delle tre giocatrici della rosa dello scorso anno confermate, assieme a Furlan e Moro.

«Sono molto felice di entrare a far parte della Trentino Rosa – sono le prime parole da giocatrice gialloblù di Irene Botarelli -, riabbracciare delle ex compagne e avere la grande opportunità dell'esperienza in A1 in un ambiente stimolante, con la guida di coach Bertini e di tutto lo staff che ha così ben figurato nella passata stagione. Quando ho ricevuto la proposta di Trento ero al settimo cielo e non ci ho pensato due volte, è un'occasione che voglio vivere a pieno con impegno, voglia di lavorare e tanto entusiasmo in una piazza importante per il movimento pallavolistico.

Non vedo l’ora di iniziare per mettermi a disposizione della squadra e per raggiungere gli obiettivi societari, convinta che la crescita personale sarà una naturale conseguenza».

La scheda

Luogo di nascita: Siena

Data di nascita: 18 giugno 1996

Ruolo: opposto

Altezza: 188 cm

2021/2022 Delta Despar Trentino A1

2020/2021 Montale A2

2019/2020 Soverato A2

2017/2019 Sant'Elia Fiumerapido B1

2016/2017 Sant'Elia Fiumerapido B2

2015/2016 Caserta A2

2014/2015 C.S. San Michele B1

2012/2014 Club Italia B1

2011/2012 Cus Siena B2

La rosa della Delta Despar Trentino 2021/2022

Palleggiatrici: August Raskie (Usa), Martina Stocco

Opposti: Vittoria Piani, Irene Botarelli

Schiacciatrici: Jessica Rivero Marín (Spa), Yamila Nizetich (Arg), Rebecca

Piva, Chiara Mason

Centrali: Eleonora Furlan, Beatrice Berti, Michela Rucli

Libero: Ilenia Moro