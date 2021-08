Il 23 agosto l'Itas Trentino ricomincia a lavorare

Poco meno di due settimane al primo momento ufficiale della stagione 2021/22 di Trentino Volley. L’inizio della preparazione pre-campionato dell’Itas Trentino è stato infatti fissato per il pomeriggio di lunedì 23 agosto alla BLM Group Arena di Trento.

Con tutta probabilità per quella data saranno pochissimi i giocatori già a disposizione di Angelo Lorenzetti: l’opposto Daniele Albergati, lo schiacciatore Matey Kaziyski ed il libero Carlo De Angelis sono infatti gli unici certi di rispondere presente. Tutti gli altri potrebbero essere impegnati con le rispettive nazionali, anche se per avere conferme dirette a tal proposito bisognerà attendere le convocazioni per le prossime settimane da parte delle selezioni di Italia, Belgio, Serbia e Germania.

Nel primo periodo di attività al gruppo verranno quindi sicuramente aggregati almeno cinque o sei elementi della rosa juniores che disputerà da metà ottobre il campionato di Serie B con la maglia dell’UniTrento Volley.

Lo staff tecnico che coadiuverà il tecnico marchigiano sin dal giorno del raduno sarà composto dall’assistant coach Francesco Petrella, dal nuovo fisioterapista Luca Pirani e dal preparatore atletico Lorenzo Barbieri.