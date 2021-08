Dario Sanna ci racconta i punti di forza del Big Camp estivo

Una delle iniziative più longeve e di maggior successo lanciate da Trentino Volley è senza dubbio il camp estivo riservato ai ragazzi di età compresa fra 11 e 17 anni, che in estate hanno la possibilità di trascorrere una settimana sul Monte Bondone allenandosi e giocando a pallavolo negli spazi attrezzati presenti a Vason.

La 18ª edizione è andata da poco in archivio, noi per saperne di più abbiamo incontrato il direttore del Big Camp Dario Sanna, realizzando questa intervista.