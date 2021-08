La stagione della Delta al via il 10 ottobre a Bergamo

Prenderà il via domenica 10 ottobre con la trasferta sul parquet del Volley Bergamo la seconda avventura consecutiva nel campionato di serie A1 femminile della Delta Despar Trentino. Le ragazze di coach Bertini saranno chiamate ad aprire la propria stagione con una sfida particolarmente importante, contro una squadra che lo scorso anno ha battagliato per mantenere la categoria e che nelle previsioni iniziali avrà lo stesso obiettivo delle gialloblù, quello di ottenere la salvezza.

Per l'esordio interno si dovrà attendere il 17 ottobre, giorno in cui andrà in scena la seconda giornata d'andata: avversaria della Delta Despar Trentino alla Blm Group Arena, nuova “casa” della formazione di patron Postal, sarà la Bosca San Bernardo Cuneo. La terza e la quarta giornata vedranno Piani e compagne sfidare in trasferta le due formazioni toscane, prima Il Bisonte Firenze nel turno infra-settimanale e successivamente la Savino Del Bene Scandicci.

«Come ho sempre detto il calendario e la sequenza delle partite contano relativamente poco, ciò che importa realmente è l'approccio alla stagione e il fatto di riuscire a partire nel miglior modo possibile. – spiega Matteo Bertini, tecnico della Delta Despar Trentino – Anche quest'anno, come accaduto nella stagione scorsa, l'obiettivo che ci siamo prefissati sarà proprio quello di avere una partenza positiva e intraprendente, consapevoli che il livello generale del campionato si è ulteriormente alzato. Credo che il calendario rispecchi a grandi linee il percorso incontrato lo scorso anno: nelle prime giornate non affronteremo squadre di primissima fascia e per un gruppo come il nostro che punta alla salvezza sarà molto importante cercare di incamerare più punti possibile, sia per la classifica, sia soprattutto per acquisire fiducia e autostima. Quest'anno, rispetto a dodici mesi fa, abbiamo operato diversi cambi nella struttura della squadra, per questo sarà fondamentale sfruttare al meglio il periodo di preparazione pre-campionato per trovare i giusti automatismi e le corrette dinamiche di squadra. Il percorso di avvicinamento al 10 ottobre sarà dunque particolarmente importante».

Formula e date del campionato di A1 femminile

Il Campionato di Serie A1 conta 14 squadre, per 26 giornate complessive di Regular Season. Al termine la 13ª e la 14ª classificata retrocederanno in Serie A2. L'inizio è fissato per il weekend del 9-10 ottobre, l'ultima giornata si disputerà il 3 aprile 2022. Ai Play Off Scudetto si qualificheranno le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L'eventuale Gara-5 è in programma nel weekend del 14-15 maggio 2022.

Formula e date della Coppa Italia

La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affronteranno nei quarti di finale su gare di sola andata sui campi delle migliori classificate nei giorni 29-30 dicembre. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.

Il calendario completo