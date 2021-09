Ufficializzati i calendari della B, start il 16 ottobre

Si parte il 16 ottobre, si chiude, almeno per chi non disputerà i playoff, il 26 marzo. Sarà ancora una stagione più corta dell’ordinario quella che impegnerà le squadre di serie B trentine, un piccolo esercito composto da ben 10 formazioni suddivise fra B maschile, B1 femminile e B2 femminile, che da ieri conosce il programma delle proprie partite ufficiali. Ogni girone sarà infatti composto, come noto da qualche settimana, da sole 12 squadre, come era avvenuto lo scorso anno, quando però si dovette ricorrere ad una formula anomala (tagliare a metà i gironi) per ovviare ai tempi strettissimi rimasti a fine gennaio per portare a termine la stagione.

In campo maschile nella prima giornata curiosamente tutte e quattro le squadre trentine giocheranno in casa, nel dettaglio l’UniTrento Volley contro il Cavaion, il Ks Rent Bolghera contro il Valtrompia, già affrontato due volte nei playoff nella passata stagione, il Policura Lagaris contro il Canottieri Ongina e l’Argentario Calisio contro il Cazzago. Il primo derby è in programma la quarta giornata e vedrà l’UniTrento Volley fare visita all’Argentario Calisio, poi se ne giocheranno altri la quinta, la settima, l’ottava, la nona e la decima. Il girone di ritorno prenderà il via già il 15 gennaio.

In B1 femminile solo l’Argentario Trentino Energie comincerà fra le mura amiche, sfidando il Picco Lecco, mentre Rothoblaas Volano e Walliance Ata Trento andranno a trovare Gorle e Busnago. Anche in questo caso il primo derby si svolgerà la quarta giornata, quando il Volano ospiterà l’Ata, poi il 20 novembre (6ª giornata) toccherà all’Argentario ospitare la Walliance e l’ultima del girone ascendente il Volano ospiterà l’Argentario.

Infine la B2 femminile: il girone D rimane privo di una formazione, quindi Marzola, Lagaris e C9 Arco giocheranno ancora meno delle altre squadre trentine, ma potranno fare affidamento sul fatto che una delle quattro retrocessioni viene meno. La prima giornata vedrà il solo Marzola impegnato in casa, contro il Belladelli Verona, mentre il Lagaris farà visita al Piadena e il C9 Arco Riva riassaporerà la categoria in casa del Bigarello. Da notare che nessuna delle avversarie ha sfidato squadre trentine nella passata stagione. Il primo derby si giocherà la quinta di andata (Marzola – Lagaris), il secondo la nona (Marzola – C9 Arco) ed il terzo l’undicesima (C9 Arco – Lagaris).

