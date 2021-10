SuperLega al via, inizia la caccia alle tre big

L’attesa è finita, la SuperLega Credem Banca 2021/22 ritroverà campioni e tifosi sotto lo stesso tetto. Il 1° turno è distribuito tra sabato 9 e martedì 12 ottobre con due dirette RAI Sport e la programmazione totale dei match in live streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv e sopratutto con il ritorno dei tifosi.

L’ouverture stagionale su RAI Sport spetta all’anticipo tra la Kione Padova e i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova. Si tratta del confronto n. 50: i successi dei marchigiani sono 45, quelli dei veneti 6 (l’ultimo in Coppa Italia nel 2005 a San Sepolcro). I padroni di casa vogliono sorprendere Juantorena e compagni, al debutto con qualche defezione. Gli ospiti, che hanno inanellato 24 successi di fila contro Padova, intendono partire bene nel giorno d’esordio di Lucarelli e Garcia Fernandez. Sono tre gli ex nei roster: il centrale Vitelli è cresciuto nel vivaio Lube, mentre Balaso ha un passato da bandiera padovana e Diamantini ha murato nel 2015/16 per i patavini.

Il primo match domenicale è un derby, la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Consar RCM Ravenna. I padroni di casa, reduci dalla sesta piazza 2020/21 e dal buon percorso ai Play Off 5° Posto, vogliono rinfrescare la tradizione favorevole con il sestetto romagnolo, battuto 4 volte in 5 incroci. Ravennati decimi nella stagione regolare con una coda dignitosa ai Play Off 5° posto. La Consar ha allestito la squadra puntando sul ritorno in Italia di coach Emanuele Zanini, di nuovo nel Belpaese dopo il biennio in Polonia e Croazia. Ex della gara Cester e Recine (14 punti ai 1000 in Regular Season). Sul fronte opposto, Holt è vicino ai 2000 punti in carriera.

Telecamere di RAI Sport in azione anche per la sfida tra Vero Volley Monza e Leo Shoes PerkinElmer Modena. Padrone di casa il club brianzolo, autentica rivelazione dello scorso anno grazie al quarto posto in Regular Season e alla Semifinale Play Off con pass per l’Europa. All’arrembaggio in trasferta la corazzata di Andrea Giani, che dopo un anno di transizione, si affaccia alla nuova annata con un gruppo caratterizzato dall’estro di Bruno, pronto ad armare cecchini come Abdel-Aziz, Leal e Ngapeth (prossimo ai 2000 punti in Regular Season). I modenesi hanno vinto 13 dei 17 precedenti, ma lo scorso anno Monza ha esultato sia all’andata che al ritorno. I gialli si sono consolati spuntandola nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Tra i padroni di casa figurano due ex, Orduna e Beretta. Stankovic è vicino ai 2500 punti.

Esordio in casa per la Sir Safety Conad Perugia, vice campione d’Italia, che negli ultimi test ha alzato i ritmi garantendo un buon rodaggio alla diagonale Giannelli-Rychlicki e a un Anderson già protagonista. Nikola Grbic, al timone dei Block Devils da Campione d’Europa dopo l’esperienza alla Sir nel 2014/15, chiede uno sprint. Al PalaBarton arriva la Top Volley Cisterna, reduce da una Regular Season 2020/21 difficile, in parte addolcita dai progressi nel Girone dei Play Off 5° Posto. Il nuovo tecnico Fabio Soli ha una montagna da scalare. Precedenti poco incoraggianti per i pontini, vittoriosi solo nel primo dei 18 faccia a faccia, al debutto in casa nel 2012/13.

La neopromossa Gioiella Prisma Taranto di Vincenzo Di Pinto riassapora l’aria della massima divisione e lo fa sul proprio campo, la domenica alle 20.30. Al PalaMazzola si presenta la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia di Valerio Baldovin, protagonista di grandi performance in Regular Season la scorsa stagione. Ottimi allenamenti congiunti per entrambi i team prima di un incrocio che in Serie A manca dal 2009/10, quando i pugliesi vinsero al fotofinish dopo 2 ore e 23 minuti. Gli scontri diretti, però, pendono dalla parte dei vibonesi (8-5). Due ex nei roster: Randazzo da una parte, Candellaro dall’altra. Joao Rafael è vicino ai 1000 attacchi punto in Regular Season.

Allianz Milano ancora ai box per una settimana. Suo il primo turno di riposo. Itas Trentino e Verona Volley si affronteranno martedì sera.