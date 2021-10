Domenica alle 17 la Delta Despar ricomincia a combattere

Scatterà domenica pomeriggio dalla Lombardia (ore 17 al Palazzetto dello Sport di Bergamo) la seconda avventura consecutiva in Serie A1 femminile della Delta Despar Trentino. Le gialloblù di coach Bertini saranno ospiti del Volley Bergamo 1991, società che in estate ha subito una profonda rifondazione societaria e ha operato numerose variazioni all'interno del proprio roster.

QUI DELTA DESPAR TRENTINO

Sensazioni positive nell'entourage trentino alla vigilia della trasferta bergamasca con Bertini e il suo staff che potranno disporre dell'intera rosa per l'esordio in campionato.

«Arriviamo a questo esordio in buone condizioni, con tanto entusiasmo e tanta voglia di intraprendere questa nuova avventura – spiega Matteo Bertini - È stata una preparazione tosta, impegnativa, svolta nel migliore dei modi nonostante qualche piccolo acciacco fisico, comunque non preoccupante. Siamo ancora in fase di rodaggio, di costruzione ma sono certo che saremo pronti per questa sfida già molto importante contro una squadra totalmente nuova, u po' da scoprire, ma dotata di grande entusiasmo. Sarà bello ritrovare il pubblico per tornare ad abbracciare i tifosi e ritrovare normalità e sensazioni pre Covid. Sarà una gara dura, lo sappiamo e mi aspetto una battaglia che dovremo affrontare al meglio sia tecnicamente che mentalmente».

QUI VOLLEY BERGAMO 1991

Dopo trent'anni caratterizzati da successi in serie, in Italia e in Europa, con la storica Foppapedretti capace di mettere in bacheca, tra i numerosissimi trofei, anche 8 scudetti, 6 Coppe Italia e 7 Champions League, nell'estate del 2021 la società è stata rifondata, assumendo la denominazione di Volley Bergamo 1991. Tantissime le novità anche all'interno dell'organico, a partire dalla guida tecnica, affidata a Pasqualino Giangrossi, lo scorso anno in Grecia. Le conferme più rilevanti riguardano il parco laterali con Loda, Lanier ed Enright che hanno scelto di proseguire il proprio matrimonio con Bergamo, mentre tra gli arrivi più significativi vanno menzionati quelli dell'alzatrice Isabella Di Iulio, dell'opposto brasiliana Ana Paula Borgo e delle centrali Ogoms e Scholzel.

I PROBABILI SESTETTI

Organico al completo per la Delta Despar Trentino che per l'esordio stagionale in Serie A1 dovrebbe affidarsi a Raskie in regia, Piani opposto, Nizetich e Rivero in banda, Berti e Furlan al centro e Moro libero. Giangrossi dovrebbe rispondere con Di Iulio al palleggio, Ana Paula Borgo opposto, Lanier e Loda schiacciatrici, Ogoms e Scholzel al centro e Faraone libero.

CURIOSITÀ

Gli unici due precedenti in gare ufficiali si riferiscono alla passata stagione, sempre in Serie A1: il bilancio è di 2-0 in favore della Delta Despar Trentino che si è imposta in tre set al Sanbàpolis e al tie break nel match di ritorno in Lombardia. L'unico ex della partita siederà in panchina ed è Matteo Bertini, tre anni fa coach di Bergamo, società nella quale ha lavorato da assistente allenatore anche tra il 2007 e il 2010.

MEDIA

