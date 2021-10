Questa sera Delta Despar di nuovo in campo a Firenze

A sole 72 ore di distanza dal match di domenica sera contro Cuneo, per la Delta Despar Trentino è già arrivato il momento di ritornare in campo per il primo impegno infra-settimanale della stagione. Questa sera a Scandicci (fischio d'inizio alle ore 20.30, diretta streaming del match sulla nuova piattaforma Volleyballworld Tv) le gialloblù faranno infatti visita al Bisonte Firenze nella gara valida per la terza giornata d'andata, in programma al Palazzetto dello Sport di Scandicci per l'indisponibilità del PalaWanny, da questa stagione nuovo fortino del Bisonte.

Per Piani e compagne si aprirà quindi una settimana alquanto particolare, visto che domenica pomeriggio la Delta Despar tornerà nuovamente nel medesimo impianto per sfidare la Savino del Bene Scandicci. Due match ravvicinati, nello stesso palazzetto, dall'altissimo coefficiente di difficoltà per le gialloblù. Il Bisonte Firenze, da quest'anno guidato in panchina da Bellano, è squadra giovane e ricchissima di giocatrici di grande qualità, con un terzetto di palla alta di prima fascia formato da Nwakalor, Sorokaite e Van Gestel, senza scordare un'alternativa di lusso come Enweonwu. Tre giorni fa Firenze si è tolta lo sfizio di violare il parquet della Bartoccini, conquistando i primi punti dopo il ko all'esordio rimediato con Novara.

«Sarà una partita tosta, in cui dovremo giocare al 120% per strappare qualcosa di positivo. – spiega il tecnico delle gialloblù Matteo Bertini - Firenze sta trovando un buon ritmo, è una squadra pericolosa, con tanta qualità e un attacco particolarmente temibile. Nelle prime due partite siamo sempre andati a punti e c'è il desiderio di provare a proseguire il trend, pur consapevoli che dovremo spingere al massimo e che di tempo per recuperare le energie dopo i cinque set con Cuneo ne abbiamo avuto oggettivamente poco».

In casa gialloblù c'è apprensione per le condizioni fisiche della centrale Beatrice Berti, “scavigliatasi” domenica in un contrasto a rete. L'ex bresciana non recupererà in tempo per essere della partita e il suo posto in diagonale a Furlan verrà preso da Michela Rucli, entrata con il piglio giusto (6 punti) nel corso della sfida di domenica. Resto dello starting seven tradizionale, con Raskie in regia, Piani opposto, Nizetich e Rivero in posto-4 e Moro libero. Bellano dovrebbe replicare con Cambi al palleggio, Nwakalor opposto, Van Gestel e Sorokaite schiacciatrice, Belien e Graziani (o Sylves) al centro e Panetoni libero.