Il Mondiale per club cambia ancora sede, si va in Brasile?

Il Mondiale per club 2021 si dovrebbe infine disputare in Brasile. Il balletto iniziato in estate, quando pareva che l’organizzazione potesse essere presa in carico da un club di casa nostra, proseguito poi con la candidatura dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, vincitore della Champions League, pare concluso, ma usare il condizionale a questo punto è d’obbligo, con l’assegnazione del "pacchetto" (con relativo pagamento) al Sada Cruzeiro, campione sudamericano nel 2019 e nel 2020. La sede sarà per la quinta volta Betim, le date quelle comprese fra l’8 e il 12 dicembre.

Curiosa, anche perché legata all’esito della Champions League della passata stagione, la composizione delle partecipanti, che annovera ben tre club brasiliani, ovvero lo stesso Sada, UPCN Vóley ed EMS Taubaté Funvic, due europei, lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle e la Trentino Itas, e il Foulad Sirjan, squadra iraniana campione di Asia. Sei formazioni, che saranno divise in due gironi da tre, all’interno dei quali le prime due classificate si incroceranno in semifinale. Inutile sottolineare che l’assenza di big come Perugia e Civitanova, nonché di tutte le compagini russe, apra per la Trentino Volley scenari interessanti.