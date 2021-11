A Gabbiolo si sfidano Marzola e Lagaris, il C9 a Brescia

Tempo di scontri tra formazioni trentine anche al femminile. Sabato alle 21 si scontrano Marzola e Lagaris, mentre il C9 Arco Riva cerca fortuna nel bresciano. Una sfida molto importante, quella in scena nella palestra di Gabbiolo e carica di significati per entrambe le squadre. Le padrone di casa hanno bisogno di quanti più punti possibili per rimanere agganciate alle zone alte della classifica. Sono già 6 i punti di distanza dalla seconda posizione e le poere non possono permettersi di lasciare troppi punti per strada se vogliono confermare le buone cose fatte vedere lo scorso anno. Dall’altra parte della rete, rotto il ghiaccio contro il Davis e ottenuta la prima vittoria contro il Polriva, le roveretane vogliono sfruttare il buon momento e lo scalpo di una delle squadre più quotate sarebbe un’iniezione di fiducia fondamentale sul lungo cammino verso la salvezza. Lo scorso anno si era assistiti a un confronto molto equilibrato deciso soltanto ai vantaggi del quinto set a favore del Marzola. Torna in campo, dopo aver osservato il turno di riposo, il C9 che si sposta sul campo del Promoball. Una sfida alla portata delle gardesane in quanto le padroni di casa bresciane, hanno vinto solo una volta nei 3 incontri sin qua disputati contro il fanalino di coda del Vidata. Opportunità per ottenere altri tre punti importantissimi in chiave salvezza.

Marzola - Per il primo “derby” stagionale coach Di Nardo non ha problemi di formazione e per ottenere i tre punti si affida al sestetto consolidato con la possibilità di giocarsi Nahum a partita in corso come schiacciatrice oppure opposto. Starting six: Tormen (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Gorgoglione (C), Tuller (P); Cagol (L).

Lagaris - Anche Mika Bejenaru si presenta all’appuntamento con tutti gli effettivi a disposizione per cercare il colpaccio. Probabile formazione: Rizzi (O), Malesardi (S), L.Della Valentina (S), Ruele (C), Godoy (C), Paoli (P), E.Della Valentina (L).

C9 Arco Riva - Per la seconda vittoria stagionale il C9 si affida al sestetto che si è garantito i tre punti due settimane fa contro il Suzzara con il ballottaggio tra Celva e Ilenia Calzà al lato: Vivaldi (O), Fontanari (S), I.Calzà (S), Enei (C), A.Calzà (C),Righi (P), Belloli (L).