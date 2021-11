Il Volano Rothoblaas a Crema in cerca di conferme

Dopo il netto successo conquistato ai danni dell’Ata Trento per il Rothoblaas Volano arriva il momento di dare continuità alla prestazione di sabato scorso. Il campo sul quale sarà impegnato domani (sabato) alle 20.30 è quello dell’Enercom Crema, formazione neopromossa, che ha confermato quasi in blocco l’organico capace di conquistarsi la B1 nella passata stagione.

Il suo esordio è stato davvero esaltante, un successo per 3-2 sul campo di Offanengo nel derby cremonese del girone B, poi però sono arrivate due battute di arresto casalinghe contro il Don Colleoni Bergamo (0-3) e contro la stessa Ata Trento (1-3), parzialmente compensate con la vittoria esterna ai danni del giovane Bedizzole. Quella di domani sarà quindi una sorta di prova della verità per le ragazze di Matteo Moschetti, che vogliono capire a quale livello si trovano.

Nel match di sabato scorso la squadra si è schierata con Claudia Nicoli in palleggio, Giulia Giroletti opposta, Alessia Marengo ed Ester Cattaneo in banda, Monica Fioretti ed Elisa Frassi al centro con Alice Labadini libero. La miglior realizzatrice è stata Giroletti, con 15 punti, seguita da Marengo (14) e da Fioretti (11).

Luca Parlatini dovrà al solito sfogliare la margherita per decidere chi mandare in campo fra le tre schiacciatrici, ovvero fra Bellini, Pucnik (schierate sabato scorso) e Galbero, confermando Petruzziello opposta, Bonafini in regia, Tresoldi e De Val al centro, Pierobon libero.

Diretta streaming sul canale Youtube della società lagarina.