L'UniTrento torna a sorridere, ancora a secco il Lagaris

Dopo tre sconfitte consecutive l’UniTrento Volley torna a festeggiare, il Lagaris migliora ma ancora non è abbastanza per raccogliere punti. Al Sanbapolis la formazione juniores dell'Itas Trentino, ha vinto 3 a 1 contro Crema. Merito di un buon approccio alla gara, che ha consentito ai ragazzi di Conci di portarsi subito sul 2-0, e della capacità di reagire nel momento in cui i lombardi avevano riaperto con un buon slancio la contesa vincendo il terzo parziale. Assoluto protagonista del risultato finale il centrale Francesco Simoni, best scorer del match con 20 punti, il 65% in attacco e 5 muri personali; in doppia cifra anche l’opposto Brignach (17 punti col 50%) e lo schiacciatore Bristot (15, di cui 5 direttamente dal servizio).

Lagaris - Diametralmente opposta la prestazione del Lagaris che cade 0-3 in casa contro Cavaion Veronese. Solo nel terzo set, con gli ospiti comodamente in vantaggio 16-8, i lagarini entrano finalmente in partita e riescono a mettere in difficoltà i veneti. Si tratta di un’illusione perché ai vantaggi Cavaion Veronese ritrova la determinazione per vincere anche il terzo set. Il contrario del Lagaris che con qualche errore di troppo getta l'occasione per accorciare le distanze e riaprire il confronto. Qualche miglioramento c'è, discreta la prova dei due laterali Lorenzi e Frizzera, ma servirà limitare gli errori in attacco.