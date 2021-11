Punti in palio per C9 e Lagaris, insidia Davis per il Marzola

Due sfide da vincere per la salvezza, una per tenersi nelle zone alte della classifica. Il turno in arrivo propone tre match delicati per le compagini trentine. C9 e Lagaris, entrambe in casa, se la vedono contro le rivali in classifica Vidata Verona e Promoball Brescia. Due incontri particolarmente importanti per entrambe. Le gardesane sono quelle con meno problemi sulla carta. Il Vidata Verona, squadra giovanissima formata esclusivamente da atlete under 19 è ultima in classifica con zero punti e un solo set conquistato nelle quattro partite disputate; il lagaris attende, invece, il Promoball che non se la passa molto meglio delle scaligere. Una vittoria in quattro partite è il ruolino di marcia della formazione lombarda che ha ottenuto i suoi unici tre punti sconfiggendo proprio il Vidata Verona. Per il resto solo sconfitte e nessun altro punto. Due squadre alla portata di roveretane e gardesane, dunque, e se arriveranno due vittorie e la più che probabile sconfitta del Polriva sul campo della capolista Piadena C9 e Lagaris avranno già accumulato rispettivamente 6 e 5 punti di distacco dalla zona retrocessione. Un tesoretto che permetterà loro di guardare con più consapevolezza e tranquillità ai prossimi impegni. Trasferta insidiosa, invece, per il Marzola sul parquet del Davis di Mantova. Le lombarde hanno gli stessi punti (7) delle rosablù pur con una partita in meno avendo già osservato il turno di riposo. Con la zona playoff che pare già lontanissima, il Marzola cerca conferme e crescita dopo il successo contro il Lagaris che ha messo in luce pregi e difetti delle poere. Tre punti potrebbero essere il viatico giusto.

C9 - Coach Crema ha tutte le ragazze a disposizione per centrare il terzo successo consecutivo. Con Vivaldi in campo Enei tornerà al centro con ballottaggio tra Fontanari e Ilenia Calzà al centro, in caso contrario sarà confermata la formazione che ha vinto contro il Promoball: Vivaldi (O), A.Calzà (S), Miori (S), Enei (C), I.Calzà (C), Righi (P), Belloli (L).

Lagaris - Non ha problemi di formazione nemmeno Bejenaru che avrà Stefania Della Valentina in crescita dopo il rientro nel “derby” col Marzola, mentre Ruele e Godoy si giocano il posto rimanente al centro. Starting six: Rizzi (O), Malesardi (S), L.Della Valentina (S), S.Della Valentina (C), Godoy (C), Paoli (P), E.Della Valentina (L).

Marzola - Per avere la meglio del Davis il Marzola dovrà avere buone percentuali in attacco. Formazione confermata con Nahum pronta a subentrare a partita in corso al centro o in posto 2. Così in campo: Tormen (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Gorgoglione (C), Tuller (P), Cagol (L).