Il Volano gioca facile sul campo del Bedizzole

Forte di due successi consecutivi per 3-0, conquistati ai danni di Ata Trento e Crema, il Rothoblaas Volano questa sera è chiamato ad allungare la striscia positiva, visto che il calendario lo porta sul campo del Green Up Bedizzole, fanalino di coda della classifica insieme all’Argentario. Si tratta di una neo promossa, le cui giocatrici hanno un’età media bassissima per la categoria, dato che il gruppo è completamente under 20 con una parte importante di under 17. Non stupisce quindi che le bresciane non abbiano ad oggi conquistato alcun set, raggiungendo la quota più alta nella prima frazione disputata a Gorle (25-23 per le bergamasche).

Il Volano ha quindi un’opportunità ghiotta per balzare a quota nove in classifica, avvicinandosi al quintetto di testa. Luca Parlatini ha recuperato l’opposta Carlotta Petruzziello e può quindi contare sull’intero organico, il dubbio riguarda al solito le due schiacciatrici che inserirà nello starting six, dovendo scegliere fra Galbero, Pucnik e Bellini.

La partita si giocherà a partire dalle ore 19.30 al palasport San Vito di Bedizzole, la diretta streaming potrà essere seguita sul canale Youtube del Volano Volley.