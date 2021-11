Stasera l'Itas Trentino cerca punti sul campo di Taranto

SuperLega Credem Banca 2021/22 nuovamente in campo per un turno infrasettimanale di regular season, che si articolerà fra le giornate del 23 e 24 novembre. In questa occasione l’Itas Trentino sarà di scena in Puglia per affrontare al PalaMazzola di Taranto la Gioiella Prisma nell’incontro valevole per l’ottava giornata. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30 di oggi (mercoledì) con diretta su Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

La formazione gialloblù vuole voltare pagina rispetto alla battuta d’arresto fatta registrare a Modena domenica sera e per farlo potrà contare sul recupero del capitano Matey Kaziyski. La distorsione al piede destro rimediata nell’allenamento di rifinitura in Emilia si è rivelata di lieve entità; lo schiacciatore bulgaro sarà quindi di nuovo a disposizione per quella che, assieme a Vibo Valentia, è la trasferta più lunga del campionato gialloblù e rappresenta l’ultima partita in SuperLega prima degli impegni in Champions League e Mondiale per Club.

«A Modena abbiamo giocato una partita che, per la seconda volta in questa regular season, non ci ha garantito punti per la nostra classifica; la cosa ovviamente non ci piace, anche se abbiamo fatto vedere spunti interessanti nel corso del match. Vogliamo quindi tornare subito a correre, conservando l’atteggiamento corretto che abbiamo avuto in campo anche al PalaPanini. – ha dichiarato alla vigilia l’allenatore di Trentino Volley Angelo Lorenzetti - Giocheremo contro una squadra come Taranto, che ha tanto talento sparso per il campo e lo ha dimostrato in diverse partite sin qui giocate. È guidata da un allenatore esperto che le sta facendo confermare le aspettative che aveva alla vigilia del campionato; ci attende quindi un compito tutt’altro che semplice».

Il tecnico trentino dovrà fare nuovamente a meno di Podrascanin (ancora in isolamento fiduciario per un famigliare positivo al covid) e completerà la preparazione all’appuntamento con l’allenamento odierno all’ora di pranzo alla BLM Group Arena. Subito dopo, la squadra partirà alla volta della Puglia, che raggiungerà con un volo diretto Verona-Bari. Quella di Taranto sarà la dodicesima partita ufficiale della stagione, la 903^ della storia gialloblù.

GLI AVVERSARI

Il ritorno, ad undici stagioni di distanza, in massima serie è stato sin qui contraddistinto da due vittorie in sei partite per un totale di sette punti per la propria classifica per la Gioiella Prisma Taranto. Conquistata al primo colpo la promozione in SuperLega dopo la sua rifondazione, i pugliesi hanno allestito una rosa competitiva che, sotto l’abile regia dell’allenatore Vincenzo Di Pinto, ha saputo trovare immediatamente il ritmo giusto per viaggiare verso la salvezza, obiettivo stagionale dichiarato. Il roster tarantino può contare su tanti giocatori di esperienza come il palleggiatore Falaschi, l’opposto Sabbi, gli schiacciatori Joao Rafael e Randazzo ed il centrale Alletti ed alcuni elementi che fanno della voglia di affermarsi ad alti livelli uno dei loro punti di forza, come il libero Laurenzano ed il centrale Di Martino. In rosa c’è spazio anche per il palleggiatore australiano Dosanjh (tesserato a metà novembre) per il Campione del Mondo Under 21 Stefani, opposto e compagno di nazionale di Michieletto. Fra le mura amiche sin qui Taranto ha ottenuto una sola vittoria (per 3-0 su Padova), preceduta da due sconfitte in quattro set, con Vibo Valentia e Perugia.

GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto dalla coppia composta da Maurizio Canessa (di Bari) e Fabio Bassan (di Brescia), entrambi in Serie A dal 2009. Canessa, alla terza partita stagionale in SuperLega, è l’unico che può vantare precedenti con Trentino Volley, arbitrata recentemente a Vibo Valentia in occasione del successo in tre set del 17 ottobre scorso. Per Bassan invece si tratta della prima partita in regular season 2021/22 e del primo incrocio assoluto rispetto a Trentino Volley.

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, network partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile sentire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In tv una sintesi della gara andrà in onda venerdì 26 novembre alle ore 16, su RTTR - tv partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).