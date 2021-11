Non è stato un derby equilibrato quello visto sabato scorso al PalaBocchi. L'Ata Trento ha disposto senza grosse difficoltà dell'Argentario e si è imposta per 3-0 in 66 minuti di gioco, al termine dei quali abbiamo raccolto i commenti della schiacciatrice della Walliance Camilla Gitti e dell'allenatore della Trentino Energie Maurizio Moretti.