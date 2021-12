Il Marzola non sbaglia, Lagaris e C9 sono sconfitte

Il Marzola riprende il cammino a pieno ritmo, Lagaris e C9 si arrestano bruscamente. Se le rosablù hanno dimostrato di aver dimenticato la sconfitta di due giornate il Lagaris, incappa nella terza sconfitta consecutiva. Davvero brutta la sconfitta casalinga contro il Belladelli sia per il risultato sia per come è arrivata. Nulla da fare nemmeno per il C9 contro un Peschiera Ponti troppo forte.

Marzola - Dietro alla coppia di testa ormai lontana, nel campionato delle inseguitrici Depaoli e compagne hanno mantenuto fede al pronostico che le vedeva favorite sul parquet del Polriva di Suzzara. La trama dell’incontro è simile a quella descritta qualche secondo fa. Primo set equilibrato con le mantovane che hanno giocato a viso aperto creando qualche difficoltà alla ricezione poera con il servizio. Registrate le cose e superato il primo set 22-25 la strada è stata in discesa negli altri 2. sugli scudi la centrale Jessica Brugnara top scorer in compagnia di Chicca Pedrotti con 13 punti a referto e l’82% di realizzazione.

C9 - A Riva del Garda la formazione veronese fa gara a sé come ha fatto da inizio campionato. Assieme al Piadena è l’unica formazione ad aver vinto tutte le partite sin qua disputate. Le cremonesi sono però indietro di un punto per effetto di una vittoria al tie break in casa dell’Intermedia. Si capisce come mai le pur generose mantovane abbiano potuto fare poco o nulla per arginare lo strapotere del Peschiera. Una formazione hors categorie, per prendere in prestito un termine dal Tour de France. Guidato dalla bolzanina ex Volano Nicole Ianeselli, il Peschiera ha sofferto solo nel primo set. Frangente in cui il C9 ha provato a ribattere appoggiandosi sui lati Fontanari e Ilenia Calza. Il 22-25 con cui si è chiuso il parziale ha però aperto la strada al monologo veneto e nelle restanti due frazioni in campo si è visto solo il Peschiera.

Lagaris - Tutta in salita, invece, è la partita e il campionato del Lagaris. Dopo la sconfitta patita contro il Belladelli le roveretane sono ancora ferme a 5 punti al terzultimo posto. La linea di galleggiamento è a una sola lunghezza di distanza, ma sabato è stato palese che servirà un’inversione di marcia. Dopo un discreto avvio, il Lagaris si disunisce e subisce un parziale di 1-13 che manda in archivio il primo set. Nel secondo il Belladelli guida le operazioni anche se con meno forza. Nel terzo il Lagaris rimane sempre incollato alle ospiti. Il muro di Malesardi per il 19 pari illude il pubblico presente ma sul 22-23 ma le roveretane sprecano una comoda freeball e la partita si conclude lì.