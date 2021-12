In campo solo i Miners sul parquet della capolista Ongina

Fine settimana con una partita in meno. Il derby tra Lagaris e UniTrento programmato per sabato sera è stato posticipato a mercoledì 15 per indisponibilità della palestra roveretana. Così, oltre al Bolghera impegnato in quel di Grassobbio, giocherà soltanto l’Argentario. Gli uomini di Taborda avranno vita estremamente dura perché sabato alle 18 se la vedranno nientemeno che contro la capolista Ongina. Una compagine che sin qua ha perso solo una volta, a sorpresa in casa del Cazzago. Le sorprese, si sa, nella pallavolo sono cosa rara. Rara ma comunque replicabile, anche se violare la palestra piacentina è cosa dal coefficiente di difficoltà altissimo. La pressione è tutta sui padroni di casa, mentre se l’Argentario dovesse tornare in Trentino anche con un solo punto sarebbe grasso che cola.

Per provare a fermare il Canottieri Ongina coach Taborda recupera i suoi centrali Calliari e Faifer e scenderà in campo con De Giorgio in diagonale a Bernardis, Mazzola e Weiss al lato, Bandera e Calliari (o Faifer) al lato e Raffaelli libero.