La Trentino Itas lotta alla pari, ma in finale va la Lube

Non è bastata una prova generosa, volitiva e determinata per continuare ad alimentare il sogno iridato; la corsa della Trentino Itas nel Mondiale per Club si è fermata stasera in semifinale, al cospetto dei campioni uscenti della Cucine Lube Civitanova. Sono stati ancora una volta i marchigiani ad impedire a Trentino Volley di concorrere per un ulteriore trofeo, stavolta in campo internazionale; il derby italiano si è però risolto solo allo sprint dopo cinque set di grande pallavolo.

Ai vantaggi del tie break i cucinieri si sono dimostrati più cinici, mettendo il sigillo su una rimonta che li aveva visti andare sotto 1-2 nel computo dei parziali e poi anche 6-10 nel periodo di spareggio, prima di riuscire a far valere la propria legge.

Dopo una partenza col freno a mano tirato, la Trentino Itas ha trovato progressivamente sempre più convinzione ed un gioco bello ed efficace, in cui Sbertoli è costantemente riuscito a dare pochi punti di riferimento al muro avversario (a segno, infatti, solo quattro volte). Nel momento migliore, la formazione di Lorenzetti ha subito il ritorno degli avversari, cedendo solo 19-21 al tie break dopo aver avuto anche un paio di match ball. Negli occhi resta comunque la grande prestazione in attacco dell’intera squadra (54% globale) ed in particolare quella di Michieletto (25 punti col 51% a rete e tre muri), Lavia (17 col 61%) e Kaziyski (14), sempre combattivo. Ai gialloblù rimane la partita che assegna il terzo posto (sabato 11 dicembre, ore 21 italiane), che offrirà l’importante occasione per tornare sul podio a tre anni di distanza dall’ultima volta, contro il Funvic.

La cronaca

La Trentino Itas si presenta in campo con lo starting six visto nelle ultime tre partite: Sbertoli al palleggio, Lavia opposto, Kaziyski e Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin centrali, Zenger libero; la Cucine Lube risponde con De Cecco in regia, Gabi Garcia opposto, Yant e Lucarelli schiacciatori, Anzani e Simon centrali, Balaso libero. In avvio di gara è Civitanova a fare la voce grossa, con Yant che trasforma un paio di occasioni di break point per il 3-6 marchigiano. Il martello cubano è anche fortunato quando trova un ace con l’aiuto del nastro che regala il +4 (5-9), un margine che la Lube si tiene stretto nella parte centrale del set (8-12). Dopo il time out tecnico la Trentino Itas si riavvicina con un muro a uno di Lisinac su Anzani (12-14), ma è solo un lampo, perché poi ci pensa Lucarelli a riallargare la forbice (12-16, time out Lorenzetti). Alla ripresa, un break point di Lavia riporta a meno due Trento (15-17); è l’ultimo sussulto gialloblù del primo set, perché poi i biancorossi spingono forte con servizio e muro (15-20, 18-23) e si portano sullo 0-1 in corrispondenza del 20-25 (errore al servizio di Sbertoli).

Il secondo parziale parte sotto il segno dell’equilibrio (4-4), che viene rotto da un errore di Gabi Garcia e da un mani out su ricostruita di Lavia (8-5). La Cucine Lube si innervosisce, diventa fallosa in battuta e Trento ne approfitta per tenersi stretto il vantaggio acquisito (10-7). Una proficua rotazione di Lucarelli dalla linea dei nove metri, condita anche da un ace su Zenger, vale il 10-10; da lì in poi le due squadre procedono a braccetto (14-14, 16-16 e 19-19), fra break e contro break. Il punto a punto viene interrotto solo da un errore di Gabi Garcia (23-21); Kaziyski e compagni lo capitalizzano al massimo per pareggiare i conti sul 25-22 sfruttando un’invasione a rete di De Cecco.

La lotta serratissima riprende nel terzo set; Trento e Civitanova lottano sin dai primi scambi su ogni pallone, regalando spettacolo ed alternanza al comando del punteggio (4-3 e 8-7). Michieletto (attacco e muro su Gabi Garcia), scrive il +2 gialloblù (10-8), che la squadra di Lorenzetti è brava a conservare anche dopo il time out tecnico (14-12 e 16-14). Blengini inserisce Zaytsev per Gabi Garcia ed il neoentrato firma subito la parità a quota 17. La partita si alza di livello e diventa bellissima (21-21 e 23-23), con Michieletto che si sobbarca di palloni pesanti per tenere in corsa i suoi. E’ il neoentrato Pinali però a firmare il primo set ball, che un errore di Yant a rete trasforma in 2-1 per i trentini (25-23).

La contesa punto a punto prosegue anche nel quarto periodo, con la Cucine Lube che parte male (3-1), ma che riesce immediatamente a riprendere quota grazie a Yant e Lucarelli (7-8 e 11-12). La Trentino Itas non si scompone e con un muro di Kaziyski e un contrattacco di Lavia mette di nuovo la freccia (16-14, time out Blengini). Civitanova ha un’altra fiammata con l’attacco di Zaytsev (di nuovo in campo per Gabi Garcia), l’ace di Lucarelli (18-19) e la continuità al servizio dello stesso posto 4 brasiliano, che mette alle corde il cambiopalla trentino (18-22) ed avvia la partita verso il tie break, che si materializza sul 20-25.

Il quinto set parte bene per la Trentino Itas (3-0), al cospetto di una Lube molto nervosa (5-2); ai gialloblù non tremano le gambe e anzi, grazie a Kaziyski e Podrascanin, il vantaggio diventa sempre più cospicuo (9-5). Nel momento peggiore, però, Civitanova si rianima con servizio e muro, piazzando un parziale di 1-5 che rimette tutto in discussione (10-10). Simon firma l’allungo che sembra essere decisivo (11-13), ma Trento annulla due palle match (14-14) se ne procura un paio con uno scatenato Michieletto prima di cedere sul contrattacco di Lucarelli (19-21) alla settima occasione cuciniera.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Trentino Itas 3-2 (25-20, 22-25, 23-25, 25-20, 21-19)

CUCINE LUBE: Anzani 8, De Cecco 4, Lucarelli 19, Simon 18, Gabi Garcia 11, Yant 27, Balaso (L); Marchisio, Sottile, Zaytsev 5, Kovar. N.e. Juantorena, Jeroncic e Diamantini. All. Gianlorenzo Blengini.

TRENTINO ITAS: Kaziyski 14, Lisinac 10, Lavia 17, Michieletto 25, Podrascanin 7, Sbertoli 1, Zenger (L); Pinali 1, Sperotto, Cavuto. N.e. D’Heer, Albergati, De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Ivanov (Bulgaria) e Ortiz (Portorico).

DURATA SET: 21’, 26’, 27’, 24’, 23’; tot. 2h e 1’.

NOTE: 1.000 spettatori. Cucine Lube Civitanova: 4 muri, 5 ace, 23 errori in battuta, 8 errori azione, 61% in attacco, 58% (24%) in ricezione. Trentino Itas: 8 muri, 2 ace, 18 errori in battuta, 3 errori azione, 54% in attacco, 42% (21%) in ricezione.