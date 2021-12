Trasferta probitiva a Novara per la Delta Despar

Una trasferta dall'elevatissimo coefficiente di difficoltà. Dopo l'incoraggiante prestazione casalinga offerta con Busto Arsizio, match che ha permesso alla Delta Despar Trentino di ottenere un punto prezioso per morale e classifica, le gialloblù faranno vista domenica pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 17, diretta streaming su VBTV), all'Igor Gorgonzola Novara, vice capolista del campionato con 25 punti conquistati nelle prime nove gare giocate. Tantissime le stelle presenti nell'organico a disposizione di Lavarini, dalla regista americana Hancock alla turca Karakurt, dalle centrali Chirichella e Washington alle laterali Herbots, Caterina Bosetti e Daalderop. In estate la società lombarda ha riportato tra le proprie fila anche Sofia D'Odorico, reduce da due stagioni ricche di soddisfazioni con la maglia della Delta Despar.

QUI DELTA DESPAR TRENTINO

Con la sola assenza dell'infortunata Piani, la Delta Despar Trentino ha lavorato in settimana per preparare al meglio il rush conclusivo del girone d'andata, che si aprirà domenica con la trasferta di Novara, proseguirà sabato 18 con la sfida casalinga contro Roma, prima dell'ultimo impegno a Monza del 26 dicembre. «E' stata una settimana trascorsa bene, anche in virtù del punto conquistato con Busto Arsizio che ci ha regalato morale e una buona spinta per proseguire il nostro cammino verso il nostro obiettivo che è la salvezza – spiega l’allenatore di Trento, Matteo Bertini – Anche questa settimana di lavoro è stata senz'altro positiva, arriviamo a questa partita con la consapevolezza di poter ripetere la partita con Busto; dovremo curare meglio la fase di contro-attacco e cercare di migliorare il cambio-palla. Con Novara sarà chiaramente una gara molto difficile, loro sono una grande squadre che ha obiettivi di altissima classifica. A noi interessa soprattutto cercare di confermare il livello di gioco mostrato con Busto».

QUI AGIL VOLLEY NOVARA

L'Agil Volley viene fondata nel 1984 da suor Giovanna Saporiti, con sede a Trecate: la scelta del nome AGIL è l'acronimo delle parole amicizia, gioia, impegno e lealtà. Novara approda in B1 a metà degli anni novanta e un paio di stagioni dopo compie un ulteriore salto di categoria, conquistando il pass per la serie A2 nel 1997/1998. La crescita prosegue e nel 2000/2001 si aggiudica la Coppa Italia di A2 e conquista la promozione nella massima serie, trasferendo la propria sede sociale a Novara. L'esordio in A1 è stupefacente con il raggiungimento della finale scudetto, agguantata anche l'anno successivo, stagione in cui conquista il suo primo grande trofeo, la Coppa Cev. Dopo un nuovo spostamento della sede a Trecate e la cessione del titolo all'Asystel Novara, l'Agil risale dai tornei regionali all'elite nazionale nell'estate del 2012, tornando rapidamente a collezionare successi. Dal 2014 ad oggi, infatti, Novara si aggiudica tre Coppa Italia, uno scudetto nel 2016/2017, una Supercoppa Italiana nel 2017/2018 e la Champions League 2018/2019. Lo scorso anno si è arresa a Conegliano nella finale scudetto e nella finale di Coppa Italia, raggiungendo inoltre la semifinale di Champions League. In estate, confermato il tecnico Lavarini, il colpo di mercato è stato l'ingaggio dell'opposto turca Karakurt mentre la maglia di libero è stata affidata alla giovane Fersino.

I PROBABILI SESTETTI

Sempre nella lista degli indisponibili la convalescente Piani, Bertini dovrebbe affidarsi a Raskie al palleggio, Rivero opposto, Nizetich e Piva laterali, Furlan e Berti al centro e Moro libero. Lavarini dovrebbe rispondere con Battistoni in regia, Karakurt opposto, Daalderop e Caterina Bosetti schiacciatrici, Chirichella e Bonifacio al centro e Fersino libero.

MEDIA

Tutti i contenuti di LVF TV li trovi da questa stagione su VBTV, la nuova casa della pallavolo italiana. Qui puoi guardare tutte le sfide del campionato di serie A1 femminile in diretta streaming, insieme agli highlights e a tutti gli altri contenuti disponibili. Ovviamente saranno costantemente aggiornati anche i canali social della Delta Despar Trentino, in particolar modo Facebook e Instagram.