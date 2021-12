Il Mondiale al Sada Cruzeiro, Michieletto nel team ideale

Fra i due litiganti il terzo gode. Se Trentino Itas e Lube Civitanova in semifinale se le erano date di santa ragione, dando vita ad una sfida spettacolare terminata ai vantaggi del tie break, chi ha messo d'accordo tutti, ieri, e si è infine portato a casa l'alloro mondiale è stato il Sada Cruzeiro, padrone di casa. La squadra di Filipe Ferraz si è imposta in finale contro i cucinieri senza lasciare loro alcun set.

Per la terza volta su quattro partecipazioni al Mondiale per Club il percorso della Cucine Lube Civitanova si arresta quindi a pochi metri dal traguardo, nella Finalissima. Fatale sul campo del Ginasio Divino Braga di Betim lo scivolone in tre set (17-25, 22-25, 23-25) contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro, che vincono il loro quarto Mondiale e riscattano le tre sconfitte del passato contro la Lube: quella del 2019 in Finale e le due subite nei gironi, sempre nell’edizione 2019 e nel 2017. A pesare i troppi errori biancorossi dai nove metri. A fine gara Gabi Garcia e Yant, 12 punti a testa, dividono il trono di top scorer con il cubano Lopez, ma la maggior precisione in attacco del Sada (53% contro il 49% biancorosso), la gestione quasi impeccabile del muro-difesa (6 i block vincenti contro 1 solo di Civitanova) fanno la differenza. A pesare in parte sulla prestazione la maratona di due ore contro Sono i premi individuali a risollevare il morale, grazie alla nomina di Simon come miglior centrale del torneo e Balaso come miglior libero a Betim 2021.

Nel primo set (17-25) la torcida sugli spalti e i 14 errori della Lube (8 al servizio) fanno la differenza. I biancorossi restano in gara fino al 16-17, poi arriva un parziale di 7 a 0 dei brasiliani. A nulla servono i cambi sulla metà campo biancorossa. I 2 ace di De Cecco e i 5 punti di Yant col (56% di efficacia) limitano solo i danni. Nel secondo set (22-25) cresce la precisione in attacco della Lube e Garcia si mette in evidenza con 6 punti, ma sono 11 gli errori dei marchigiani contro i 6 del Sada, che mette il turbo sul 22-23. Nel terzo set (23-25) il Cruzeiro continua a essere più preciso (16-21), ma la Lube reagisce d’orgoglio con gli ace di Garcia e Yant (23-24). Solo un’illusione sgretolata dall’errore numero 26 al servizio.

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova - Sada Cruzeiro 0-3 (17-25, 22-25, 23-25)

Cucine Lube Civitanova: Garcia 11, Kovar 1, Sottile 0, Marchisio 0, Balaso (L), Lucarelli 9, Zaytsev 1, Diamantini 1, Simon 7, De Cecco 2, Anzani 0, Yant 11. N.E. Juantorena, Jeroncic. All. Blengini - Sada Cruzeiro: Provenzano L, Rodrigues 6, De Souza Wallace 9, Leao 8, Isac 6, Gil Kreling Fernando 0, Lopez 12. NE: Oppenkoski, Loh Lucas, Rech, Batista Cledenílson Souz, Kehl Bauer Lucas, Resley, Provensi. All.: Filipe Augusto Ferraz.

I premi individuali

Mvp: Miguel Angel Lopez (Sada Cruzeiro)

Miglior alzatore: Fernando ‘Cachopa’ Kreling (Sada Cruzeiro)

Miglior opposto: Wallace de Souza (Sada Cruzeiro)

Migliori schiacciatori: Miguel Angel Lopez (Sada Cruzeiro) and Alessandro Michieletto (Trentino Itas)

Migliori centrali: Otavio Pinto (Sada Cruzeiro) and Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova)

Miglior libero: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)

L’albo d’oro del Mondiale per Club

1989 Maxicono Parma

1990 Mediolanum Milano

1991 Il Messaggero Ravenna

1992 Misura Mediolanum Milano

2009 Trentino BetClic

2010 Trentino BetClic

2011 Trentino Diatec

2012 Trentino Diatec

2013 Sada Cruzeiro (BRA)

2014 Belogorie Belgorod (RUS)

2015 Sada Cruzeiro Volei (BRA)

2016 Sada Cruzeiro (BRA)

2017 Zenit Kazan (RUS)

2018 Trentino Volley

2019: Cucine Lube Civitanova

2020: non disputato

2021: Sada Cruzeiro (BRA)n