Il Marzola piega il C9, Lagaris vittorioso a Verona

Due vittorie sudate, due vittorie meritate. Il Marzola supera in tre set un coriaceo C9 e si porta in terza posizione. Vince in rimonta anche il Lagaris e ottiene tre punti che sono ossigeno puro.

All’ultima gara del 2021, sabato prossimo osserveranno il turno di riposo, Depaoli e compagne hanno avuto la meglio delle gardesane. Un confronto più equilibrato di quanto possa dire il punteggio di 3 a 0. Il C9 pur subendo molto i servizi delle padrone di casa non ha mollato di un centimetro e si è giocato ogni pallone. In tutti i set ha messo a dura prova la resistenza del Marzola alle prese con una giornata poco felice. Il primo set si è risolto ai vantaggi, il secondo e il terzo si sono risolti nella seconda parte. Momento in cui il Marzola ha fatto valere la propria esperienza gestendo meglio i palloni pesanti. Come detto, la differenza a favore delle poere l’ha fatta il servizio. Il fondamentale, oltre agli 11 punti diretti, ha creato grossi problemi alla ricezione gardesana. Il resto lo hanno fatto le alternative di gioco: il C9 ha un ottimo muro e un discreto servizio, ma tolte Fontanari e Ilenia Calza in attacco risulta evanescente; dall’altra parte Tuller ha trovato risposte da tutte le sue scelte. Lo dicono i 18 punti di Depaoli, i 15 di Pedrotti e i 19 messi a referto dalle centrali.

In avvio le due squadre si alternano alla guida del set ma non riescono a prendere ritmo e trovano grosse difficoltà in fase break. Il punteggio rimane così in parità fino al 21-21. Poi succede di tutto. Il C9 si porta avanti 23-24 il Marzola pareggia e si guadagna il vantaggio con un ace di Pedrotti. l’errore seguente di Enei consegna il parziale alle rosablù. All’inizio del secondo set Fontanari e compagne vanno sul 7-11, ma la reazione delle locali è furiosa e produce un parziale di 8-1 chiuso dall’ace di Tuller. La ricezione delle ospiti inizia ad andare in crisi e un nuovo servizio vincente di Tormen vale il 19-15. Quando le biancoblù provano a rientrare è troppo tardi e il Marzola va sul 2 a 0. Sull’11 pari della terza frazione il sestetto di casa prende l’iniziativa. I servizi di Gorgoglione valgono il 15-11, quelli di Depaoli il 19-15. Non è finita perché anche il C9 risponde fino al 19-17. Sforzo inutile perché un ace e gli attacchi del martello rotaliano chiudono definitivamente la contesa sul 25-21. Il successo consente al Marzola di chiudere il 2021 con 17 punti, frutto di 6 vittorie e 3 sconfitte. Il C9 resta fermo a quota nove e vede avvicinarsi i rivali per la salvezza.

Lagaris - Come da pronostico il Lagaris vince, ma soffre forse più del dovuto. Sul campo del Vidata Verona, ultimo in classifica, le lagarine devono perdere il primo set prima di imporsi e portare a casa i tre punti. Sopra 12-15 Rizzi e compagne subiscono il parziale di 6-0 delle scaligere che le lancia verso la conquista del primo set. Fatto che si ripete a parti invertite nel set seguente. Sul 14-15 il muro roveretano e le schiacciate di Laura Della Valentina salgono in cattedra e siglano il parziale di 1-10 che chiude la frazione. Ottenuto il Pari il Lagaris preme sull’acceleratore e il terzo parziale si chiude in fretta a favore dei colori neroverdi. Decise a raccogliere almeno un punto le veronesi partono a razzo nel quarto set subito avanti 11-6 e poi anche 21-14. Il tie break è più di un’ipotesi. Ancora una volta il Lagaris si aggrappa al muro per rientrare sul 23-22. Sfumato il pareggio, un pallonetto e un ace di Rizzi e il muro di Paoli annullano tre set point per Verona. La schiacciata di Della Valentina e un nuovo muro scacciano i fantasmi del quinto set.