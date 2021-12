Per l'Itas Trentino penultima di andata contro Cisterna

SuperLega Credem Banca 2021/22 in campo nel fine settimana per il tredicesimo turno di regular season, l’ultimo del girone d’andata. Dopo oltre un mese di attesa, domenica 19 dicembre l’Itas Trentino tornerà a giocare una partita di campionato fra le mura amiche della BLM Group Arena, attendendo la visita della Top Volley Cisterna. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30; diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Il calendario di dicembre continua a riservare impegni ufficiali per la formazione gialloblù, che contro i pontini scenderà in campo per la settima volta nel corso dell’ultimo mese dell’anno solare. Un appuntamento importante per il percorso in SuperLega ma, in prospettiva, anche per quello in Coppa Italia.

«Dopo Mondiale per Club e Champions League, è arrivato il momento di occuparsi di nuovo del nostro campionato. – spiega l’allenatore Angelo Lorenzetti - Siamo tra le prime quattro in classifica e vogliamo rimanerci non solo al termine del girone di andata, ma anche fino alla fine della regular season, in primo luogo per una nostra soddisfazione personale, consapevoli che in questa stagione tale posizione sia tutt’altro che scontata, ed in seconda analisi perché tutto ciò garantirebbe a Trentino Volley ancora una volta la qualificazione per una Coppa Europea. Cisterna non ci regalerà nulla, anche perché giocherà a sua volta per entrare fra le prime otto; le precedenti partite dimostrano come questa sia una squadra con picchi di rendimento in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. A maggior ragione quindi servirà attenzione, concentrazione e continuità».

Il tecnico trentino, alla 251^ partita sulla panchina di Trentino Volley, potrà contare sull’intera rosa di tredici giocatori a propria disposizione, che completerà la preparazione al match fra gli allenamenti di questo pomeriggio e di domenica mattina. Per il Club di via Trener si tratterà della 910^ gara ufficiale della propria storia, la 418^ di sempre fra le mura amiche, in cui andrà alla ricerca della 635^ vittoria di sempre (la 331^ alla BLM Group Arena).

GLI AVVERSARI

Forte di tredici punti ottenuti nelle prime undici partite, grazie soprattutto a quattro vittorie (fra cui anche quella di prestigio a Milano), la Top Volley Cisterna giunge a Trento in una situazione di classifica assolutamente tranquilla. La zona retrocessione dista cinque punti, quella Play Off appena due; la formazione di Soli si è garantita questa invidiabile posizione grazie ad una combattività che le è stata sin qui riconosciuta da tutte le avversarie, come dimostrano anche le sconfitte patite solo al tie break con Modena e Monza. Nel girone d’andata, oltretutto, i pontini hanno messo in mostra una grande predisposizione per il muro, che li fa risultare i più efficaci del campionato in questo fondamentale grazie a 113 block vincenti. L’ex Zingel (a Trento nella stagione 2017/18, nel corso della quale ha collezionato 48 presenze con 202 punti) da questo punto di vista fa sentire molto la sua presenza (è il terzo muratore), ma pure Maar e Bossi stanno dicendo la loro. Il martello canadese è anche il punto di riferimento del gioco proposto dal regista Baranowicz su palla alta, settore che ha visto alternarsi diversi elementi come Lanza (ora in Cina), Szwarc (infortunato) e che ora conta sull’opposto croato Dirlic (in grande crescita) e sul giovane di scuola Modena Rinaldi (Campione del Mondo Under 21 assieme a Michieletto). Nelle ultime settimane la società ha ulteriormente puntellato la rosa, inserendo il centrale olandese Wiltenburg e lo schiacciatore iraniano Saadat.

RUSH FINALE DEL GIRONE D’ANDATA

Quello di domenica con Cisterna e poi la trasferta infrasettimanale del 22 dicembre a Milano (recupero del 12° turno) per l’Itas Trentino sono appuntamenti fondamentali per stabilire se potrà giocare o meno il quarto di finale del massimo trofeo nazionale (ad eliminazione diretta) di fronte al proprio pubblico. Per centrare effettivamente tale traguardo intermedio, servirà classificarsi fra le prime quattro al termine del girone d’andata. I gialloblù centreranno matematicamente l'obiettivo, senza dover guardare ai risultati degli altri campi, ottenendo almeno due punti nei prossimi due impegni; tanto basterà infatti per sopravanzare Piacenza, attualmente in ritardo di cinque punti (22 a 17), ma con due partite ancora da giocare (come i gialloblù). La quinta classificata Monza, infatti, è già sicura di restare alle spalle di Kaziyski e compagni perché si trova indietro di quattro lunghezze, con una sola partita da sostenere. Trento può ambire, in realtà, anche al terzo posto, visto che Modena vanta lo stesso score ma deve disputare una gara in meno dei gialloblù. Nel giro di quattro giorni la situazione sarà comunque più chiara, ma non definitiva, visto che la stessa Piacenza disputerà solo fra il 26 e il 29 dicembre i due match che ancora le mancano per completare la fase ascendente del suo torneo.

I PRECEDENTI

Con la partita di domenica la Top Volley Cisterna (già Latina) raggiunge Perugia al quinto posto fra le Società affrontate il maggior numero di volte in match ufficiali da Trentino Volley: i precedenti sono già quarantuno. Solo Civitanova (83), Modena (77), Piacenza (61) e Cuneo (47) possono vantarne di più. Il bilancio sorride al Club di via Trener per 33-8, con una striscia di vittorie consecutive ancora aperta in favore di Trento che dura da tredici incontri. Per trovare un successo pontino bisogna infatti risalire sino al 13 aprile 2014 (1-3 a Trento), in un match valevole per i playoff per il 5° posto. Alla BLM Group Arena i laziali ha ottenuto il successo solo in altre due circostanze (su un totale di ventuno partite giocate) e sempre in quattro set: il primo dicembre 2002 e il 6 gennaio 2007. Il precedente più recente giocato a Trento risale al 16 gennaio scorso: 3-1 casalingo, con parziali di 24-26, 26-24, 25-20, 25-18.

GLI ARBITRI

L’incontro sarà diretto da Rossella Piana (di Carpi - Modena, di ruolo dal 2005 ed internazionale dal 2014) ed Umberto Zanussi (di Treviso, in massima categoria dal 2006), rispettivamente alla quinta e settima partita dalla stagione 2021/22 di SuperLega. L’ultimo precedente con Trentino Volley per Piana risale al 10 novembre (vittoria in tre set a Ravenna), mentre per Zanussi è riferito a tre giorni prima (7 novembre, sconfitta per 0-3 a Perugia).

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, network partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In televisione una sintesi della gara andrà in onda lunedì 20 dicembre alle ore 21.45, su RTTR - tv partner di Trentino Volley.

Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it) e dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno sempre attivi sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook, www.trentinovolley.it/instagram e www.trentinovolley.it/twitter).

BIGLIETTI E MODALITA’ DI INGRESSO

Per questo appuntamento Trentino Volley potrà far accedere un numero limitato di spettatori sulle tribune dell’impianto di via Fersina; tutti dovranno essere muniti di green pass, regolarmente valido, ed indossare la mascherina per l’intera durata della loro permanenza all’interno dell’impianto. La gara è l’ultima gara compresa nell’abbonamento del girone d’andata; sulla tessera si trova indicata la porta d’ingresso da utilizzare per accedere alle tribune. La prevendita biglietti è attiva in qualsiasi momento su internet cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/itas-trentino-cisterna/172716. Le casse della BLM Group Arena saranno a disposizione a partire dalle ore 19.15, stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto.

Le modalità di accesso, quelle di deflusso ed il comportamento da tenere all’interno della struttura, presso il Bar e le biglietterie del palazzetto sono consultabili consultando lo specifico regolamento.