Il C9 si mangia le mani, il Lagaris esce a testa alta

Al C9 viene il braccino, il Lagaris strappa un set alla capoclassifica. Due sconfitte e un solo punto sono un bilancio negativo nell'ultimo turno del 2021. Se la sconfitta del Lagaris era prevedibile, quella delle gardesane grida vendetta. Perché Fontanari e compagne, avanti 2 a 1 si sono spente nel finale del quarto set. Peggio è andata nel tie break lasciato alle locali dopo aver sprecato un vantaggio cospicuo. Si va così al riposo, si tornerà in campo l'otto gennaio, con le lagarine ferme al nono posto e virtualmente prime delle retrocesse. Non sorride nemmeno il C9 perché la distanza dalla zona rossa è di soli due punti. Tutto fa pensare che si giocheranno la permanenza in categoria con Lagaris e Promoball.

C9 - Equilibrio è la parola che descrive meglio l’incontro tra Medole e C9 Arco Riva. Le due formazioni hanno realizzato entrambe 113 punti, ma la distribuzione è stata favoreole alle mantovane. Il C9 ha fatto un ottima partita al servizio con 18 ace e a muro. Inoltre ha trovato in Asia Calza un ottimo terminale offensivo, ma ha pagato salate le troppe amnesie. Il primo set fa capire subito che sarà una serata lunga. Le due squadre si alternano alla guida ma non riescono a prendere vantaggio e si arriva sul 23-23. Il C9 annulla il primo set point, ma al secondo la schiacciata gardesana finisce in rete e il Medole va avanti. Più decise nel parziale seguente le gardesane. Sul 9-12 il servizio di Asia Calza e produce il parziale di 0-6 che consente il pareggio. Ospiti ancora avanti nel terzo set (7-11) ma che vengono riprese sul 13-13. Si procede punto a punto e questa volta i vantaggi danno ragione al sestetto allenato da Crema. Ancora parità nella quarta frazione. Il C9 arriva sul 19-21 ma col fiato corto, il Medole ringrazia e piazza il break di 6-1 che spedisce tutti al set di spareggio. La palleggiatrice Righi è la protagonista in avvio e con i suoi servizi manda avanti le sue (1-7). Il C9 si ferma lì, il Medole rientra, pareggia sul 10-10 e si costruisce tre match point sul 14-11. Il servizio di Miori rimette le cose in parità, ma un errore a muro e uno in attacco regalano la vittoria alle lombarde. Il C9 torna a casa con un punto e si mangia le mani per averne regalati 2 alle avversarie.

Il Lagaris di punti non ne ha raccolti. Ha però vinto il secondo set e lottato nel terzo contro la più quotata Ponti Peschiera. Onestamente era impossibile chiedere di più alle neroverdi, visto il divario tecnico tra le due formazioni. Iniziano fortissimo le venete che chiudono il primo set in 21 minuti sul 15-25. Nonostante i consueti problemi in ricezione il Lagaris riesce a tenere il campo nel secondo set. Sul servizio di Laura Della Valentina si costruisce un break di 8-0 che vale il 14-7. Le ospiti non riescono più a rientrare. Il momento per le venete non sembra passare e le roveretane si ritrovano nel terzo parziale sul 19-17. Il sogno di conquistare punti contro la capolista svanisce in fretta. Sul 23-23 un errore al servizio e un nuovo problema in ricezione delle neroverdi riportano in vantaggio il Peschiera. Che scampato il pericolo, nel quarto set torna a essere quello dominante visto nel primo e torna a casa con i tre punti in tasca. Niente di grave, anche se un pizzico di rammarico per il finale di terzo set rimane.